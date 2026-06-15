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15 de junio de 2026
Todo mal.

Lolo Poggio y Kennys Palacios contra, Sol Abraham de Gran Hermano: "Mentirosa"

Sol Abraham sigue en la casa de Gran Hermano y en el afuera, sus excompañeros Lolo Poggio y Kennys Palacios fueron lapidarios con ella.

Todos contra Sol Abraham en Gran Hermano.&nbsp;

Todos contra Sol Abraham en Gran Hermano. 

Una de las quejas más grandes de Sol Abraham en su regreso a Gran Hermano es la comida, incluso dijo que padecía "anemia" por la mala alimentación dentro de la casa. Incluso dijo que era vegana.

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Las críticas de Lolo Poggio y Kennys Palacios a Sol

Lolo Poggio y Kennys Palacios fueron al streaming Se Picó y le contaron a Gastón Trezeguet situaciones que vivieron con Sol Abraham, donde se contradice con respeto a su alimentación.

"Comía choripanes, salchichas, pastel de papa. Es una mentirosa, falsa, embustera", lanzó el amigo de Wanda Nara. Mientras que el lomense Nazareno Pompei y Jenny Mavinga coincidieron con sus excompañeros.

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Sol Abraham, en el centro de la polémica en Gran Hermano.

Sol Abraham, en el centro de la polémica en Gran Hermano.

Lolo Poggio reveló que ella se peleó con Manuel Ibero, el administrador de la cocina, porque usó unas lentejas que era lo único que podía comer.

"Después fue y se comió una empanada de carne. Entonces bueno, es indefendible, la quise bancar", contó Lolo Poggio para sumar más datos a la polémica en torno a una de las grandes protagonistas de la actual edición del reality de Telefe.

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