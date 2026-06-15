Lolo Poggio y Kennys Palacios contra, Sol Abraham de Gran Hermano: "Mentirosa"

Lolo Poggio y Kennys Palacios , ambos eliminados de Gran Hermano Generación Dorada, fueron lapidarios en su opinión sobre Sol Abraham, quien sigue adentro del certamen de Telefe. La modelo y el estilista de Wanda Nara la tildaron de "Mentirosa y falsa"

Una de las quejas más grandes de Sol Abraham en su regreso a Gran Hermano es la comida, incluso dijo que padecía "anemia" por la mala alimentación dentro de la casa. Incluso dijo que era vegana.

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Lolo Y Kennys: “ SOL COMIA CHORIPANES PASTEL DE PAPA EMPANADAS de CARNE Y SE HACE LA VEGETARIANA, terrible mentirosa” #granhermano #sepico pic.twitter.com/9zF7ODI8Dc

Lolo Poggio y Kennys Palacios fueron al streaming Se Picó y le contaron a Gastón Trezeguet situaciones que vivieron con Sol Abraham, donde se contradice con respeto a su alimentación.

"Comía choripanes, salchichas, pastel de papa. Es una mentirosa, falsa, embustera", lanzó el amigo de Wanda Nara. Mientras que el lomense Nazareno Pompei y Jenny Mavinga coincidieron con sus excompañeros.

image Sol Abraham, en el centro de la polémica en Gran Hermano.

Lolo Poggio reveló que ella se peleó con Manuel Ibero, el administrador de la cocina, porque usó unas lentejas que era lo único que podía comer.

"Después fue y se comió una empanada de carne. Entonces bueno, es indefendible, la quise bancar", contó Lolo Poggio para sumar más datos a la polémica en torno a una de las grandes protagonistas de la actual edición del reality de Telefe.