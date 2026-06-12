viernes 12 de junio de 2026
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12 de junio de 2026
Todo o nada.

Se definió la placa final y negativa de Gran Hermano

Tres jugadoras bajaron de la placa de Gran Hermano y otros seis competidores siguen en la cuerda floja de en el certamen de Telefe.

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Se definió la placa en Gran Hermano. 

Luego de las 24 horas de voto positivo, la placa de Gran Hermano Generación Dorada pasó a ser negativa y el público del certamen de Telefe vota por quién quiere que abandone la casa. Además, tres jugadoras dejaron de estar en la cuerda floja.

Santiago del Moro les reveló a todos las identidades de los jugadores que bajaban de placa de nominados. En primer lugar anunció que se salvó Solange Abraham.

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Las otras afortunadas fueron Andrea del Boca y Cinzia Francischiello, y en la charla con Santiago del Moro hubo lugar para varios cruces entre los jugadores. Los cruces en especial fueron entre Franco Zunino con Cinzia Francischiello, y Sol Abraham.

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También hubo un momento de alegría general cuando se enteraron de la consagración de Fabio Agostini, que tuvo un paso por Gran Hermano en un intercambio con Sol Abraham, como ganador de La Casa de los Famosos.

Esa alegría terminó cuando descubrieron que perdieron la prueba semanal por el presupuesto, motivo por el cual contarán con el 50% del dinero para la compra de la próxima semana.

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La placa de Gran Hermano.

La placa de Gran Hermano.

Cómo quedó la placa final de Gran Hermano Generación Dorada

Quedaron en placa Yisela “Yipio” Pintos, Franco Zunino, Steffany “Campanita” Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf.

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