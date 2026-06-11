Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva Gala de la Nominación , en la que se observaron momentos de mucha tensión y donde un numeroso grupo de jugadores quedó en la cuerda floja en el certamen de Telefe.

Sebastián Cola , el líder de la semana, recibió un beneficio de sacarle tarjeta a dos compañeros, la roja le anula 2 votos y la amarilla le anula 1 voto.

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El jugador eligió anularle 2 votos a Leandro Nigro y 1 voto a Yipio . También tuvo la oportunidad de fulminar a dos jugadores. Tras la votación, decidió mandar a placa a Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

Quedaron en placa Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffany “Campanita” Pereira, Solange Abraham, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

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Todos los votos en Gran Hermano

Sebastián Cola: 2 para Luana y 1 para Titi.

Andrea del Boca: 2 para Cinzia y 1 para Campanita.

Charlotte Caniggia: 2 para Sol y 1 para Nigro.

Cinzia Francischiello: 2 para Emanuel y 1 para Zunino.

Solange Abraham*: 3 para Zunino y 2 para Yipio. *Hizo la nominación espontánea.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Zunino y 1 para Nigro.

Yanina Zilli: 2 para Tamara y 1 para Yipio.

Luana Fernández: 2 para Zunino y 1 para Titi.

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Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Sol y 1 para Emanuel. * el voto a Emanuel fue anulado por Sebastián Cola.

Alejandra Majluf: 2 para Campanita y 1 para Nigro.

Emanuel Di Gioia: 2 para Cinzia y 1 para Yipio.

Steffany “Campanita” Pereira: 2 para Nigro y 1 para Andrea.

Tamara Paganini: 2 para Emanuel y 1 para Luana.

Titi Tcherkaski*: 2 para Tamara y 1 para Zunino. * votos anulados por Brian Sarmiento.

Manuel Ibero: 2 para Cinzia y 1 para Zunino.

Leandro Nigro: 2 para Campanita y 1 para Sol. * los 2 votos a Campanita fueron anulados por Sebastián Cola.

Mariela Prieto: 2 para Sol y 1 para Campanita.

Juan Carlos López: 2 para Nenu y 1 para Cinzia.

Nenu López: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.

Matías Hanssen: 2 para Titi y 1 para Yipio.

Franco Zunino: 2 para Cinzia y 1 para Campanita.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Luana y 1 para Tamara.