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10 de junio de 2026
Fea la actitud.

Escándalo en Gran Hermano: le pusieron detergente al café de Sol Abraham

En Gran Hermano, Sol Abraham se tomó un café y descubrió que le habían puesto detergente. Varias quedaron como sospechosos en el reality.

Broma de mal gusto contra Sol Abraham.&nbsp;

Broma de mal gusto contra Sol Abraham. 

Después de la nueva salida de Brian Sarmiento, la casa de Gran Hermano quedó alineada contra Sol Abraham porque ella buscaba ser la aliada del exfutbolista de Banfield. En este contexto se produjo una broma de mal gusto en el reality de Telefe.

Durante la típica actividad de la tarde, la participante se había hecho un café, pero notó que tenía algo extraño y se dio cuenta que alguien le puso detergente.

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Sol Abraham empezó a cuestionar a sus compañeros a ver si alguno se hacía cargo. Mientras Manuel Ibero y Leandro Nigro la escuchaban, ella dijo que Franco Zunino era uno de los que estaba cerca de su café.

Gran Hermano llamó a los sospechosos al confesionario

Luego, mientras practicaban la nueva coreo por la prueba semanal, se escuchó a Gran Hermano llamando a Cinzia Francischiello al confesionario y muchos especularon con que se trataba de una investigación por lo sucedido con Sol Abraham.

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Minutos después del regreso de la venezolana, llamaron a Franco Zunino, uno de los acusados. "Se re pudrió, quién fue el que le echó detergente", expresó Manuel Ibero en ese momento.

Como era de prever, lo ocurrido generó revuelo en las redes sociales y los seguidores del reality condenaron lo ocurrido y pidieron que haya sanciones.

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