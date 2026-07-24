Se cayó el pase de Tiago Caballero y deja a Banfield sin su nuevo delantero

Un baldazo de agua fría sacudió los planes de Pedro Troglio en Banfield. Cuando todo parecía indicar que el plantel sumaba una pieza clave para el ataque, las negociaciones por el delantero paraguayo Tiago Caballero se derrumbaron de forma definitiva.

El futbolista ya armó las valijas y regresó a su país natal para reincorporarse a las filas de Olimpia, club dueño de su pase. La situación roza lo insólito en el mercado de pases local. Caballero ya se encontraba en la Argentina, instalado en el predio de Luis Guillón, y acumulaba dos semanas completas de entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Sin embargo, el factor burocrático y las urgencias financieras de Banfield terminaron por boicotear la operación. El motivo central de la caída del pase radica en las inhibiciones económicas que pesan sobre la institución presidida por Matías Mariotto.

Al no poder destrabar estas deudas, la dirigencia se vio imposibilitada de registrar de manera oficial la documentación del jugador. Ante esta parálisis y la falta de garantías, los directivos de Olimpia se cansaron de esperar los contratos firmados y dieron la orden de interrumpir el préstamo, exigiendo la vuelta inmediata del futbolista.

Con este panorama, Pedro Troglio pierde a una de sus apuestas ofensivas antes de que pudiera debutar formalmente con la camiseta verdiblanca. Ahora, la comisión directiva de Banfield contrarreloj deberá resolver primero su frente legal y económico si pretende salir a buscar alternativas en un mercado que se vuelve cada vez más hostil.

Se cayó el pase de Tiago Caballero a Banfield.

*Si bien estuvo dos semanas entrenándose con el club, como aún no se pudieron levantar las inhibiciones (están trabajando para hacerlo) Olimpia -dueño de su pase- pidió su restitución y ya está en Paraguay. pic.twitter.com/OO90VINuF8 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 24, 2026

Un panorama ofensivo en estado de alarma

La pérdida de Tiago Caballero expone aún más la delicada realidad que vive el sector ofensivo de Banfield. En ese sentido, Pedro Troglio se encuentra armando el equipo con lo justo y la zona de ataque es la que presenta mayores complicaciones por falta de variantes de jerarquía.

En la actualidad, las opciones en ataque se reducen a Bruno Sepúlveda y Tiziano Perrota. Ambos representan las cartas principales de gol tipo "9" neto con las que Pedro Troglio planificará sus esquemas titulares. El abanico externo y la velocidad por las bandas estarán cubiertos por el revulsivo Thomas Rodríguez y David Zalazar. Ellos aportarán el desborde necesario para abastecer a los centrodelanteros.

La dirigencia de Banfield, comandada por Matías Mariotto, continúa trabajando a contrarreloj para intentar levantar las múltiples inhibiciones de FIFA. No obstante, la pérdida de Tiago Caballero evidencia que los tiempos burocráticos y las urgencias deportivas corren por caminos diferentes.