Banfield denunció vandalismo en el predio de Luis Guillón e irá a la Justicia

Banfield sufrió un grave revés material y simbólico en las últimas horas. La Comisión Directiva emitió un duro comunicado oficial tras registrarse destrozos intencionales en la infraestructura de su complejo deportivo más importante en Luis Guillón, lo que derivó en la intervención inmediata del departamento legal del club.

El hecho delictivo afectó de manera directa a la nueva cartelería de ingreso instalada en el predio de Luis Guillón. Dicha obra civil había sido inaugurada recientemente en el marco de un plan integral de puesta en valor y modernización de los accesos principales.

Desde la dirigencia expresaron su profundo malestar ante la situación a través de sus canales oficiales de comunicación. Calificaron el episodio como un ataque directo a la comunidad y a la identidad de Banfield , recordaron que el complejo representa el hogar deportivo y social de miles de jóvenes y atletas de la región. A su vez, destacaron el "enorme sacrificio" financiero que implica cada avance, considerando el complejo contexto económico actual que atraviesan las asociaciones civiles.

La resolución judicial del caso podría ser inminente debido a la tecnología de monitoreo disponible en el lugar. Las cámaras de seguridad del predio de Luis Guillón registraron la secuencia y permitieron identificar a los autores materiales de los desmanes en el momento exacto del ataque.

Con este material audiovisual como prueba fundamental, el cuerpo de abogados de Banfield radicó formalmente las denuncias penales correspondientes ante los tribunales competentes. Desde la institución de Peña y Arenales aseguraron que irán a fondo para que los responsables asuman las consecuencias legales y económicas por los daños ocasionados al patrimonio social de los socios.

Con las denuncias ya presentadas y las imágenes de las cámaras de seguridad en poder de las autoridades, la institución espera que el episodio pueda esclarecerse cuanto antes. Al mismo tiempo, renovó su compromiso de seguir invirtiendo en el crecimiento del Campo de Deportes, un espacio considerado clave para el desarrollo de las divisiones formativas y de las distintas disciplinas que representa Banfield.