Una buena para Banfield: se extendió el cierre del libro de pases de la Liga Profesional

A la espera de levantar las inhibiciones, Banfield se entrena con miras al inicio del torneo.

Mientras Banfield intenta levantar las inhibiciones, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió extender el cierre del mercado de pases de la Liga Profesional . Con esta decisión, los clubes ganan un poco de tiempo para poder cerrar sus últimas incorporaciones para el Torneo Clausura .

El cierre estaba estipulado para este jueves, pero en las últimas horas hubo cambio de planes. La casa madre el fútbol argentino decidió prolongar hasta el viernes 31 de julio el tiempo para incorporar futbolistas, dándole una semana más para cerrar sus últimas contrataciones.

Además, en la última resolución de la AFA , se estipuló que las instituciones de la Primera División que vendan o cedan futbolistas al exterior tendrán tiempo hasta el 2 de septiembre para reemplazar esa baja.

El Taladro es uno de los clubes argentinos inhibidos por la FIFA y por este motivo no podrá oficializar a sus refuerzos hasta no regularizar su situación en el ente rector del fútbol mundial.

Las versiones extraoficiales hablan de que tiene por cerrar a tres incorporaciones, pero hasta no levantar las inhibiciones estará imposibilitado de oficializarlas ni tampoco podrá utilizarlas. Por eso, la extensión del mercado de pases le un poco más de tiempo para resolver la cuestión y así poder inscribir a los nuevos futbolistas.

Los jugadore que, según diferentes versiones, ya trabajan bajo a las órdenes de Pedro Troglio mientras intentan levantar la inhibiciones son los siguientes: el defensor Lautaro Cano, el mediocampista John Arteaga y el delantero Tiago Caballero.