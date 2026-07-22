Se viene el debut de Banfield: panorama del plantel de Pedro Troglio

Banfield realizó la pretemporada en el Campo de Deportes.

Este viernes, Banfield debutará en el Torneo Clausura frente a Huracán , en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El Taladro comenzará a desandar un semestre en el que buscará ponerse a resguardo del descenso mientras la dirigencia intenta resolver el levantamiento de las inhibiciones por parte de la FIFA.

Durante la pretemporada, el plantel de Pedro Troglio lanzó un comunicado por la falta de pago de haberes y, al no tener respuestas por parte de la CD que preside Matías Mariotto , tomaron la decisión de parar un día. La situación económica es delicada y afecta no solo al fútbol sino a varios sectores de la institución.

Con acento cordobés. Banfield apunta a una joven promesa de Belgrano para reforzar el mediocampo

Desde hace varias temporadas, el “fantasma del descenso” es la frase que más resuena por Peña y Arenales. En el plano internacional Banfield no compite desde la Copa Sudamericana 2022: eliminado en fase de grupos, donde terminó último, por detrás de Santos (Brasil), Unión La Calera (Chile) y Universidad Católica (Ecuador).

Hasta que no resuelva el tema de las inhibiciones no podrá anunciar oficialmente a los refuerzos, que hasta el momento son tres: el lateral izquierdo Lautaro Cano (Omonia Aradippou, Chipre, aunque su pase pertenece a Vélez Sarsfield); el centrodelantero paraguayo Tiago Caballero (Olimpia) y el volante ofensivo colombiano John Manuel Arteaga (América de Cali).

Con este panorama, la probable formación del Taladro para visitar al Globo sería con: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Santiago Daniele, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais y Santiago Esquivel; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda.

Los que se fueron de Banfield

De plantel que comenzó el Torneo Apertura, ya no figuran Sergio Vittor, Nicolás Colazo y Mauro Méndez. Los dos primeros reforzaron equipos de la Primera Nacional: el central firmó en Chacarita Juniors y el lateral izquierdo en Quilmes.

En tanto, el delantero y uno de los goleadores del Taladro en la primera parte del año, fue repescado por Estudiantes de La Plata, que tiene intenciones de venderlo, aunque todavía no recibió ofertas concretas por el uruguayo.

Además, salieron dos juveniles. El lateral derecho Juan Martín Iribarren rescindió contrato con el club; mientras que el volante Demian Rea fue cedido a préstamo a la Sociedad Deportivo Quito, de la Segunda División de Ecuador.

Cómo llega el rival: Huracán

A diferencia de Banfield, el equipo de Diego Martínez realizó amistosos de pretemporada: Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1 y 0-3); Defensa y Justicia (2-0 y 1-1); Lanús (1-1 y 2-2) y Platense (0-1 y 1-1).

Danilo Arboleda, puntal de la defensa de Banfield.

No sumó refuerzos, pero sufrió las bajas de Luciano Giménez (regresó a Estudiantes de La Plata), Milton Ríos (cedido a San Martín de San Juan), Francisco Ramírez (traspasado a Tristán Suárez), Marcelo Pérez (cedido a Juventud de las Piedras, Uruguay) y Eric Ramírez (cedido a Unión de Santa Fe).

Huracán-Banfield, por la zona B del Torneo Clausura, se jugará este viernes desde las 21.15, en Parque Patricios, con televisación de ESPN Premium.