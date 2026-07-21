Gabriel Hauche, el otro pibe de 39 años que la rompe en Temperley

En Estados Unidos, un pibe de 39 años llamado Lionel Messi deslumbró llevando a la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 . En la región, exactamente en Turdera, Gabriel Hauche transita las mismas primaveras y enarbola las banderas de un Temperley que sueña con volver a Primera División.

Con su triunfo frente a Atlético de Rafaela , en el estadio Alfredo Beranger , el Gasolero trepó transitoriamente al 3º puesto de la zona B de la Primera Nacional y el próximo sábado buscará revalidarlo contra San Martín, en Tucumán.

El Demonio Hauche abrió un partido complicado desde el juego con un golazo en los primeros minutos del complemento y lo sentenció Fernando Brandán cuando ya se jugaba tiempo de descuento.

Nicolás Domingo , el entrenador de Temperley , destacó la “profesionalidad” y la “carrera” deportiva del oriundo de Remedios de Escalada , que disfruta de su segunda temporada consecutiva en el club que debutó en 2005.

Gabriel Hauche festejando con Alejandro Melo.

“Es un gran profesional, lo he declarado un montón de veces y lo voy a seguir diciendo. La carrera que tuvo habla por sí solo. La verdad que hoy, encontrarlo de esta manera y que sus compañeros y yo lo podamos disfrutar y la gente…”, reconoció el técnico que asume sus primeras armas al frente del plantel.

Esta versión mejorada del delantero, es festejada por el entrenador: “Aprovechar eso y seguir sosteniendo lo que venimos haciendo hasta ahora porque obviamente él con su inteligencia y con su jerarquía brilla, porque también hay un equipo que lo sostiene, que le lleva la pelota a lugares donde él puede hacerse fuerte”.

Además, el exfutbolista de Banfield reafirmó que Gabriel Hauche “es parte del todo que venimos construyendo y el cual estamos muy contentos que así sea”.

Gabriel Hauche se aferró al 11

Desde la 15º fecha, en Mataderos, que es pieza titular para Nicolás Domingo. Y, luego del triunfo ante los sanjuaninos, como local, también había tenido palabras de elogios para su delantero: “Lo de Gaby me pone muy feliz. Esto habla muy bien de él, de su profesionalismo, de cómo se entrena. No por algo tuvo la carrera que tuvo, no es casualidad. Del fútbol, salvo los extraordinarios que son los cracks, los demás somos unos laburantes de esto y hay que dedicarse, entrenarse y Gaby lo hace de una manera muy buena”.

Sobre el resurgimiento del Demonio, explicó que “entendió, siguió trabajando, esperó su momento, eso es parte de un equipo. Y cuando le llegó la oportunidad la aprovechó. La estaba esperando”.

En la temporada 2025, Gabriel Hauche convirtió un gol (Defensores Unidos de Zárate), pero en esta suma tres (los anteriores a Atlanta y San Martín de San Juan).