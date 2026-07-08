Temperley sumó el segundo refuerzo del mercado de pases

Iriarte estampó la firma y es refuerzo de Temperley.

Temperley se movió bastante durante el mercado de pases y este miércoles anunció la llegada de su segundo refuerzo para lo que resta de la Primera Nacional con la contratación del defensor Iago Iriarte, que llega proveniente de la primera división del fútbol peruano.

El mercador central, de 26 años, firmó contrato en las últimas horas y ya trabaja bajo las órdenes de Nicolás Domingo para lo que resta del campeonato de la segunda categoría del fútbol argentino, en el que el Gasolero buscará pelear por uno de los ascensos a la Liga Profesional.

Iriarte inició su carrera en Tristán Suárez y en 2025 se incorporó a Vinotinto, de la Segunda División de Ecuador, para iniciar un recorrido en el exterior. Después de un buen año en el club ecuatoriano, se incorporó al club Juan Pablo II de la Primera División de Perú y ahora recalcó en Temperley para potenciar la zaga central.

En Temperley, después de la llegada de Alejandro Melo, el objetivo se centró en la contratación de un marcador central para suplir de la baja de Gian Nardelli, quien rescisión su contrato a mitad de temporada y dejó de pertenecer al club. Y ese objetivo se cumplió en las últimas horas con la oficialización del arribo de Iriarte.

¡Bienvenido al Gasolero, Iago!



El Club Atlético Temperley informa que Iago Iriarte es nuevo refuerzo del plantel profesional.



El defensor central de 26 años firmó su contrato hasta diciembre de 2027 y llega con el pase en su poder, proveniente de Juan Pablo II de Perú. pic.twitter.com/fpUGWc95KH — Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 8, 2026 Los números del flamante refuerzo de Temperley Iriarte disputó nueve partidos en el club peruanos, seis como titular, en lo que marcó dos goles en el campeonato peruano. Antes, en Vinotinto, jugó 23 partidos y no convirtió goles. En tanto, En Tristán Suárez, donde inició su carrera, disputó 74 partidos y convirtió dos goles.

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