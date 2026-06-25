Alejandro Melo, sobre su llegada a Temperley: "Vengo a dar lo mejor de mí"

Alejandro Melo es oficialmente el primer refuerzo de Temperley para afrontar la segunda parte de la Primera Nacional. El experimentado extremo de 30 años, apodado "El Loco", selló su vínculo con el Gasolero por los próximos 18 meses tras su paso por Estudiantes de Buenos Aires.

Luego de sellar su vínculo, el extremo de 30 años brindó declaraciones exclusivas al medio partidario Locos x Temperley , donde repasó cómo se gestó su arribo, sus características de juego y los motivos de su particular apodo.

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El atacante ya se sumó a los trabajos con el resto del plantel profesional. Su debut oficial con la camiseta celeste está previsto para la primera fecha de la segunda rueda de la Primera Nacional , cuando Temperley visite a Tristán Suárez. Su llegada busca compensar el frente de ataque tras confirmarse la baja de Gabriel Esparza.

Apenas consumada su salida de Estudiantes de Buenos Aires, el futbolista manifestó su alegría por el rápido acuerdo alcanzado con Temperley . "Estoy muy contento por vestir esta camiseta y vengo dispuesto a dar lo mejor de mí", aseguró el delantero, entusiasmado con el nuevo desafío en Turdera.

Al ser consultado sobre cómo se cocinó su llegada, Alejandro Melo detalló la velocidad de la transferencia: "Yo recién venía de salir de Estudiantes y mi representante se comunicó conmigo para decirme que estaba la posibilidad concreta de venir a Temperley". La dirigencia reaccionó velozmente para tapar la salida de Gabriel Esparza, abrochando al delantero en un puñado de reuniones.

En cuanto a sus características dentro del terreno de juego, el atacante se definió como un futbolista dinámico y con mucha ambición ofensiva. "Me gusta tener la pelota, ir a buscarla por todos lados. Soy delantero con vocación de extremo", comentó, dejando en claro que buscará aportarle desequilibrio a la estructura ofensiva ideada por Nicolás Domingo.

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La transformación de un "Loco"

Uno de los puntos más llamativos de la charla se dio cuando explicó el origen de su icónico seudónimo, una marca registrada a lo largo de su dilatada trayectoria en el fútbol de ascenso. Lejos de esquivar el mote, el jugador se hizo cargo de su temperamento competitivo.

"Adentro de la cancha me transformo, por eso me dicen el loco. Me peleo con los árbitros, con la hinchada", confesó Alejandro Melo entre risas.

El ex Agropecuario y San Lorenzo ya entrena a la par del grupo y se perfila como una pieza importante para la reanudación del campeonato, donde los hinchas esperan que esa "locura" se traduzca en desborde, garra y goles para el Gasolero.