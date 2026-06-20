domingo 21 de junio de 2026
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20 de junio de 2026
Declaraciones.

Franco Díaz, sobre el enojo de todo Temperley con el arbitraje: "Se hace difícil..."

El mediocampista sintió que Temperley fue perjudicado en el empate ante San Martín de Tucumán y se quejó de los malos arbitrajes durante el semestre.

Franco Díaz fue uno de los mejores de Temperley.

Franco Díaz fue uno de los mejores de Temperley.

El mediocampista Franco Díaz no ocultó su enojo con el árbitro Felipe Viola tras el empate 1 a 1 de Temperley ante San Martín de Tucumán en un partido correspondiente a la postergada fecha 4 de la Primera Nacional. El volante cargó contra el juez y deslizó que tuvo incidencia en el desarrollo del juego.

“Se hace difícil cuando te cobran todas las chiquitas en contra, de esa manera te inclinan la cancha y algunos, además, contestan de manera soberbia. Pero bueno, hay que seguir”, remarcó Díaz, todavía con las pulsaciones a mil, en diálogo con LPF Play después del encuentro.

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El equipo de Nicolás Domingo sufrió varios fallos polémicos a lo largo del semestre, como el gol que le anularon ante Gimnasia de Jujuy de visitante o el penal que le cobraron en el clásico contra Los Andes, entre varios más. Por eso, al analizar el semestre, esta cuestión la puso sobre la mesa.

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“Si los jueces hubiesen cobrado lo que tenían que cobrar en partidos, hoy tendríamos más puntos. En la mayoría de los partidos somos perjudicados y de eso se habla poco, pero vamos a salir adelante”, subrayó Franco Díaz.

Las “buenas sensaciones” de Díaz tras el empate de Temperley

El mediocampista también analizó el trámite del partido y remarcó Temperley fue “superior” a su rival, motivo por el que mereció un poco más en el estadio Alfredo Beranger.

“Nos deja buenas sensaciones. Creo que, sacando la jugada del gol, ellos no tuvieron chances de peligro. Nosotros fuimos superior en varios pasajes del partido y para mí se llevan más de lo que se merecen”, concluyó.

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