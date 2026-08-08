Inventó un dispositivo revolucionario en Banfield y llevó su historia a la televisión

Jorge Odón, el mecánico de Banfield que convirtió un truco para sacar un corcho en un invento médico.

Una botella, un corcho y una bolsa. Con esos elementos comenzó, hace 20 años, una historia que llevó a Jorge Odón , un mecánico de Banfield , de su taller a la medicina. Su historia volvió a la televisión de la mano de “Otro día perdido” , el programa de Mario Pergolini , donde Odón contó cómo surgió el dispositivo que desarrolló para facilitar partos.

Odón es mecánico y actualmente tiene un taller de alineación y balanceo en Lanús y un lubricentro en Temperley. Durante su trayectoria también desarrolló distintos inventos vinculados con la mecánica. "Me acostaba con el problema y me levantaba con la solución", contó durante el programa para describir su forma de trabajar.

Un día, mientras estaba en su taller, vio a dos empleados realizando un truco para sacar un corcho del interior de una botella utilizando una bolsa. La escena le quedó dando vueltas. "Cuando vi ese truco en mi taller entre dos empleados de cómo sacar el corcho en una botella", recordó durante la entrevista. A partir de esa observación comenzó a imaginar una posible aplicación en el ámbito de la salud. Y decidió comentárselo a su esposa, Marcela: "Esto puede ser que sirva para facilitar el parto".

Durante el programa, Odón volvió a mostrar cómo funcionaba aquel mecanismo que había despertado su imaginación, colocó un corcho dentro de una botella, introdujo una bolsa, la infló y luego retiró la bolsa junto con el corcho. Lo que parecía un simple truco terminó convirtiéndose en la base de un dispositivo médico.

Jorge Odón fue invitado a “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini.

Del invento y prototipo al mundo de la medicina

Primero se la mostró a su socio, el ingeniero Carlos Módena, quien inicialmente dudó del proyecto. Con el dispositivo ya patentado, a ambos les recomendaron acudir al doctor Enrique Gadow del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno" (CEMIC), para evaluar si aquella idea que había nacido en un taller podía tener una aplicación médica. El encuentro tuvo un comienzo insólito. Odón llegó con su botella y realizó la demostración frente al médico. Según recordó durante el programa, años después el propio profesional contó en un reportaje que en aquel momento había pensado que se trataba de una cámara oculta.

Durante la entrevista, Odón también habló sobre las dudas que aparecen cuando alguien tiene una idea que parece demasiado improbable: "Durante mucho tiempo, cuando uno inventa algo se piensa que uno está medio loco", reconoció. Y planteó la pregunta que él mismo se hacía: "Si esto está en internet, ¿cómo se me va a ocurrir a mí habiendo tantos, tantos médicos?".

El proyecto comenzó a avanzar y llegó a manos de especialistas vinculados con la Organización Mundial de la Salud, Odón contó en televisión que tuvo la posibilidad de presentar el desarrollo ante especialistas en un congreso de la OMS. La presentación, terminó extendiéndose, "los 15 minutos que teníamos para hablar en el congreso terminaron siendo 1 hora 50 minutos", relató. Para aquella exposición habían preparado un útero simulado que permitía mostrar cómo funcionaría el dispositivo

El dispositivo que inventó hace 20 años en Banfield se llama OdonAssist.

¿Cómo funciona el dispositivo?

El invento fue denominado OdonAssist y está pensado para asistir determinados casos de período expulsivo prolongado, cuando el nacimiento no progresa y el equipo médico debe evaluar distintas alternativas. El dispositivo utiliza una bolsa que se coloca alrededor de la cabeza del bebé. Luego se infla y permite realizar una tracción controlada para acompañar los esfuerzos de la madre durante el parto.

Durante el programa, Odón explicó que el sistema permite modificar el diámetro de la bolsa una vez colocada, la propuesta buscó ofrecer una alternativa sencilla frente a otras herramientas de asistencia utilizadas en determinados partos complicados.