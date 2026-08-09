Daniela Ballester recordó cómo fue su paso por la casa de Gran Hermano

Daniela Ballester, a sus jóvenes 23 años , fue parte de la primera edición de Gran Hermano Argentina , que se emitió en 2001. Terminó su participación en el reality con un digno cuarto puesto detrás de Marcelo Corazza, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet.

Luego siguió otro camino completamente distinto y desde hace años se dedica al periodismo, y actualmente es una de las conductoras de C5N.

"Yo no reniego que estuve en Gran Hermano , la pasé muy bien. Era bastante chica y lo disfruté porque era una etapa muy linda en mi vida. Fueron como unas vacaciones largas con chicos que estaban en la misma, sin demasiadas preocupaciones, pero lo que me sirvió fue estudiar", le contó Daniela Ballester hace unos años a Pronto.

La conductora y periodista estudió locución después de pasar unos años en las filas de Aerolíneas Argentinas , donde trabajaba como azafata.

"Fui azafata durante cinco años pero me di cuenta que no era lo mío. Mi marido es piloto y lo conocí en Aerolíneas, pero cuando trabajábamos éramos amigos. Hace cinco años me escribió por Facebook y me dijo que me quería ver. Nos vimos en Nueva York y no nos separamos más. Nos fuimos a vivir juntos y nos casamos. A mi marido no le gusta exponerse, por eso nadie supo del casamiento", agregó sobre esa relación.

Daniela Ballester se casó con el piloto Marcos Ruiz Pasman y ambos fueron padres de Felipe, en 2019. La pareja se separó en 2022 y ella tuvo un fugaz romance con Daniel Osvaldo.

También contó que llegó a la pantalla de C5N por una "caradurez" mientras trabajaba en Canal 26. "Me enteré que se estaba armando un nuevo canal. Entré a la página de Facebook y mandé un currículum. A las dos horas me llamaron para una entrevista y yo estaba en el colectivo, yendo a Canal 26. Tuve la entrevista, me llamaron y así empecé. Me quiero quedar 10 años más porque estoy muy cómoda", contó.