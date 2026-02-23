lunes 23 de febrero de 2026
23 de febrero de 2026
Preocupación.

Daniela Ballester, conductora de C5N y ex Gran Hermano, sufrió un ACV

La conductora de C5N y ex Gran Hermano, Daniela Ballester, sufrió un ACV hemorrágico en las últimas horas y permanece internada.

Según se detalló, el episodio habría ocurrido el viernes en horas de la tarde y por ese motivo no salió al aire en el noticiero. Desde entonces continúa internada, en observación, mientras los profesionales evalúan su evolución y analizan cuándo podrá recibir el alta médica.

“Está bien, fue leve y no tuvo secuelas”, indicaron sobre su estado de salud, aunque remarcaron que permanece monitoreada para evitar cualquier recaída y garantizar una recuperación segura.

La noticia generó preocupación en el ámbito periodístico y entre sus seguidores. Daniela Ballester, ex participante de Gran Hermano con una extensa trayectoria en medios y actualmente al frente de ciclos informativos en C5N, atraviesa ahora un período de recuperación acompañado de controles médicos.

