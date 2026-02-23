Daniela Ballester, conductora de C5N y ex Gran Hermano, sufrió un ACV.

En las últimas horas se supo que Daniela Ballester, conductora de C5N que saltó a la fama siendo parte de Gran Hermano, sufrió un ACV hemorrágico y se encuentra internada bajo monitoreo médico, aunque sin secuelas.

Según se detalló, el episodio habría ocurrido el viernes en horas de la tarde y por ese motivo no salió al aire en el noticiero. Desde entonces continúa internada, en observación, mientras los profesionales evalúan su evolución y analizan cuándo podrá recibir el alta médica.

“Está bien, fue leve y no tuvo secuelas”, indicaron sobre su estado de salud, aunque remarcaron que permanece monitoreada para evitar cualquier recaída y garantizar una recuperación segura.

La noticia generó preocupación en el ámbito periodístico y entre sus seguidores. Daniela Ballester, ex participante de Gran Hermano con una extensa trayectoria en medios y actualmente al frente de ciclos informativos en C5N, atraviesa ahora un período de recuperación acompañado de controles médicos.

