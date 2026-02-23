lunes 23 de febrero de 2026
Conmoción en Temperley: un joven se electrocutó en un club

Había ido a jugar al fútbol con amigos a El Fortín de Temperley y recibió una fuerte descarga eléctrica. Emergencias Lomas lo llevó al hospital.

Servicio 107 de Emergencias Lomas.

Un joven recibió una fuerte descarga eléctrica dentro del Club El Fortín, en la localidad de Temperley. Tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital.

El terrible episodio ocurrió el domingo por la noche. Un grupo de amigos entraron a jugar al fútbol al club ubicado en el cruce de Armesti y Portugal, en el límite de Temperley y Banfield, y todo terminó de la peor manera.

Según pudo averiguar La Unión, el encargado de la cancha le pidió a uno de los jóvenes que encendiera las luces. Cuando el muchacho intentó hacerlo, recibió una potente descarga eléctrica que recorrió su cuerpo durante varios segundos, hasta dejarlo inconsciente.

Los amigos del joven lograron quitarlo del lugar donde había corriente y lo sacaron rápidamente del club para llevarlo a su casa, ubicada a cinco cuadras.

club el fortin
Sociedad de Fomento

Sociedad de Fomento "El Fortín" de Temperley.

Trasladaron al joven electrocutado

Apenas llegaron a la vivienda del muchacho, llamaron a la ambulancia para pedir ayuda. Enseguida se acercó una unidad del servicio 107 de Emergencias Lomas para atenderlo.

El joven electrocutado logró recuperar la consciencia, pero los médicos lo encontraron en shock, según pudo saber este medio. Para darle una mejor atención, lo trasladaron de urgencia al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora.

El joven quedó internado y debía permanecer en observación por al menos 12 horas, según precisaron fuentes oficiales. Se desconoce su estado de salud.

