Incendio en Temperley: una casa se prendió fuego y quedó en ruinas

Un incendio destruyó la vivienda de una familia en la localidad de Temperley . Todo habría sido provocado por un problema eléctrico. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

El terrible episodio ocurrió en la calle Anchoris al 2800 , entre Nueva York y Ottawa . Según informaron fuentes oficiales a La Unión , en el lugar vivía una pareja con una nena menor de edad.

En las redes. Solidaridad en Lomas: piden donaciones para una familia tras el incendio de su casa

Fuego. Pánico en el Cruce Lomas por el incendio de un colectivo de la línea 406

Aparentemente, el incendio habría sido provocado por un inconveniente eléctrico en el fondo de la propiedad. El fuego se expandió con mucha rapidez por varios sectores de la casa y no hubo tiempo de hacer nada.

Tras recibir el pedido de ayuda, se acercó al lugar una dotación de los Bomberos de Lomas . Tres efectivos del cuerpo se ocuparon de extinguir las llamas y pudieron controlar el incendio sin mayores inconvenientes. Mientras tanto, el personal de Defensa Civil inspeccionó el lugar y asistió a los damnificados.

La escena que quedó fue devastadora. El fuego arrasó con varios elementos de la casa, que quedó literalmente en ruinas. En el suelo quedó una gran cantidad de ropa consumida por las llamas, además de algunos muebles.

Según confirmaron las fuentes consultadas por este medio, no hubo personas heridas por el incendio, aunque la familia quedó obligada a iniciar un arduo proceso de reconstrucción de la vivienda.