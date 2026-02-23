lunes 23 de febrero de 2026
23 de febrero de 2026
Devastador.

Incendio en Temperley: una casa se prendió fuego y quedó en ruinas

Ocurrió en Anchoris al 2800. El incendio provocó importantes pérdidas. Los Bomberos de Lomas intervinieron en el lugar.

Defensa Civil en el lugar del incendio.

El terrible episodio ocurrió en la calle Anchoris al 2800, entre Nueva York y Ottawa. Según informaron fuentes oficiales a La Unión, en el lugar vivía una pareja con una nena menor de edad.

Aparentemente, el incendio habría sido provocado por un inconveniente eléctrico en el fondo de la propiedad. El fuego se expandió con mucha rapidez por varios sectores de la casa y no hubo tiempo de hacer nada.

incendio
Así quedó la casa tras el incendio.

Operativo en el lugar del incendio

Tras recibir el pedido de ayuda, se acercó al lugar una dotación de los Bomberos de Lomas. Tres efectivos del cuerpo se ocuparon de extinguir las llamas y pudieron controlar el incendio sin mayores inconvenientes. Mientras tanto, el personal de Defensa Civil inspeccionó el lugar y asistió a los damnificados.

La escena que quedó fue devastadora. El fuego arrasó con varios elementos de la casa, que quedó literalmente en ruinas. En el suelo quedó una gran cantidad de ropa consumida por las llamas, además de algunos muebles.

Según confirmaron las fuentes consultadas por este medio, no hubo personas heridas por el incendio, aunque la familia quedó obligada a iniciar un arduo proceso de reconstrucción de la vivienda.

