Solidaridad en Lomas de Zamora: piden donaciones para una familia tras el incendio de su casa

Una vecina de Lomas de Zamora lanzó una colecta solidaria luego de que un incendio destruyera por completo la vivienda de su amiga durante la madrugada del miércoles. La damnificada, Priscila Salvatierra , perdió todo a causa del fuego y pidió ayuda para salir adelante junto a sus hijos: la familia necesita ropa, calzado, muebles y electrodomésticos.

En un diálogo con el Diario La Unión , Priscila contó que el pasado miércoles perdió prácticamente todo su hogar a causa de un incendio provocado por un cortocircuito eléctrico. Afortunadamente, ella y sus dos hijos (de siete y diez años), lograron salir a tiempo, pero la vivienda quedó casi que reducida a escombros.

La casa , ubicada en Pasaje Maldonado entre Andrés Bello y Carriego, quedó seriamente dañada y ya no puede ser habitada. Por ese motivo, mientras busca una solución, Priscila se encuentra viviendo de manera provisoria en la casa del padre de sus hijos, quien gentilmente le cedió el espacio a causa del siniestro.

En las últimas horas, una amiga de la damnificada impulsó una publicación en Facebook para visibilizar la situación y pedir solidaridad a la comunidad. La iniciativa comenzó a circular entre vecinos del barrio, con el objetivo de reunir donaciones que le permitan a Priscila y a sus hijos volver a empezar tras el incendio: ya se encuentran juntando ropa (para nene talle 14 y 16 y para mujer talle 2 o 3), calzado talle 32, 34 y 35, frazadas , colchones , muebles y electrodomésticos . “Todo lo que lleva un hogar es más que bienvenido”, simplificó.

Además, personal de Desarrollo Social del Municipio de Lomas se acercó al lugar para evaluar los daños de la casa. Según contó Priscila, una maestra mayor de obra le informó que la vivienda prácticamente no sirve y que en los próximos días deberán comenzar con la demolición de las paredes afectadas por el incendio.

El incendio dejó a la vivienda inhabitable.

Los vecinos que deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias Aaron.leon, a nombre de Priscila Tamara Salvatierra. Para coordinar la entrega de donaciones o realizar consultas, está disponible el número 1165719301. Sin dudas, la ayuda de los vecinos será clave para acompañar a Priscila y a sus hijos en este momento tan difícil.