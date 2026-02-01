Intensifican los operativos de seguridad en Lomas de Zamora para prevenir delitos

Los operativos de seguridad del Municipio llegan a todos los barrios de Lomas de Zamora con el objetivo de prevenir delitos y controlar que se cumplan las normas al circular por las calles.

Tanto de día como de noche hay patrullajes permanentes y controles de tránsito en avenidas, calles internas, zonas comerciales, accesos y puntos estratégicos. Los efectivos interceptan vehículos e identifican a los ocupantes con el objetivo de disminuir y neutralizar el accionar delictivo. También chequean la documentación obligatoria que deben tener para circular.

Las acciones junto a la Policía de la Provincia buscan fortalecer una presencia activa del Estado en el espacio público, impulsar una circulación más segura y anticipar situaciones de riesgo. Las tareas siempre cuentan con el acompañamiento del Centro de Operaciones de Lomas , que aporta monitoreo permanente y asistencia en tiempo real para fortalecer la vigilancia en áreas prioritarias.

Con la incorporación de 96 nuevos patrulleros , el Municipio cuenta con más de 150 móviles recorriendo las calles. En la ciudad también hay más de 1.300 cámaras de seguridad y 1.365 alarmas comunitarias que permiten actuar más rápido frente a emergencias , prevenir delitos y colaborar con la Justicia aportando pruebas para avanzar en las investigaciones y esclarecer hechos.

centro operaciones lomas El Centro de Operaciones funciona las 24 horas en articulación con las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Otro sistema destacado es el Anillo Digital compuesto por 76 lectores de patentes que brindan información sobre los vehículos que transitan por la ciudad. Si alguno tiene pedido de captura o un impedimento para circular, se genera una alerta instantánea a las fuerzas de la Policía de la Provincia para interceptarlo.

"Tenemos un Centro de Operaciones que funciona las 24 horas en articulación permanente con las fuerzas de seguridad y la Justicia. Desde el lugar se procesan las imágenes de más de mil cámaras de videovigilancia y 76 lectoras de patentes ubicadas estratégicamente en distintos puntos de la ciudad y que además están integradas con la base datos de la Provincia", detallaron desde el Municipio, y agregaron: "Cuando un vehículo ingresa o egresa del distrito, lo registra la lectora de patentes y eso va a la base de datos. Si el vehículo tiene un impedimento o pedido de captura, se genera una alerta y se pone en marcha un protocolo de actuación".

Más de 27.900 vecinos ya están registrados en la aplicación de Seguridad Lomas, que fue creada por el Municipio para fortalecer la prevención y asistencia ante urgencias.

La app para celulares tiene botones antipánico para Policía, Bomberos y Ambulancia que se pueden activar en caso de emergencias o situaciones sospechosas. Desde el Centro de Operaciones se encargan de monitorear cada solicitud para que los efectivos y profesionales de cada área asistan rápidamente al lugar según corresponda.

Además de la posibilidad de incorporar fotos y audios a los alertas, con la aplicación se puede hacer sonar la sirena de la alarma más cercana y acceder a un mapa con la ubicación de las alarmas y el rango de cobertura. También permite mandar alertas ante riesgo por situaciones de violencia de género.

Para descargarla gratis hay que entrar a las tiendas de Google Play y App Store. Luego deben registrarse con los datos y escanear el código de barras que aparece en la parte inferior del DNI. A continuación recibirán un código de verificación por WhatsApp que debe ser ingresado al momento del registro.