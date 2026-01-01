Más de 27 mil vecinos ya tienen la aplicación de Seguridad Lomas

Más de 27.900 vecinos ya están registrados en la aplicación de Seguridad Lomas , que fue creada por el Municipio para fortalecer la prevención y asistencia ante urgencias .

La app para celulares tiene botones antipánico para Policía , Bomberos y Ambulancia que se pueden activar en caso de emergencias o situaciones sospechosas . Desde el Centro de Operaciones se encargan de monitorear cada solicitud para que los efectivos y profesionales de cada área asistan rápidamente al lugar según corresponda.

"Todos los integrantes de nuestro centro ya tenemos la aplicación instalada en nuestros celulares, que es muy fácil de usar y sirve como una herramienta más para la prevención. También formamos parte del Foro de Seguridad N°1 que tiene como objetivo colaborar con la Policía y el Municipio informando si detectamos situaciones en el barrio que requieran intervención", expresó Graciela Campos, presidenta del Centro de Jubilados Dame tu Mano.

Además de la posibilidad de incorporar fotos y audios a los alertas, con la aplicación se puede hacer sonar la sirena de la alarma más cercana y acceder a un mapa con la ubicación de las alarmas y el rango de cobertura. También permite mandar alertas ante riesgo por situaciones de violencia de género .

Para descargarla gratis hay que entrar a las tiendas de Google Play y App Store. Luego deben registrarse con los datos y escanear el código de barras que aparece en la parte inferior del DNI. A continuación recibirán un código de verificación por WhatsApp que debe ser ingresado al momento del registro.

Las personas que necesiten ayuda para instalar la aplicación pueden comunicarse con el WhatsApp del Centro de Atención Vecinal al 11-2193-7726. Desde Seguridad Lomas siguen haciendo recorridas por los barrios para informar y enseñar a los vecinos cómo usarla.

Más patrulleros y tecnología para la seguridad

Con la incorporación de 96 nuevos patrulleros, el Municipio cuenta con más de 150 móviles recorriendo las calles de forma permanente. En la ciudad también hay más de 1.300 cámaras de seguridad y 1.365 alarmas comunitarias que permiten actuar más rápido frente a emergencias, prevenir delitos y colaborar con la Justicia aportando pruebas para avanzar en las investigaciones y esclarecer hechos.

Otro sistema destacado es el Anillo Digital compuesto por 76 lectores de patentes que brindan información sobre los vehículos que circulan por la ciudad. Si alguno tiene pedido de captura, se genera una alerta instantánea a las fuerzas de la Policía de la Provincia para interceptarlo.