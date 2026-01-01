El insólito pedido de María Eugenia Ritó a Wanda Nara

El picante tuit de María Eugenia Ritó a Wanda Nara
Horas antes a darse a conocer los chats, Wanda disfrutaba de una tarde en familia en el gran patio de su casa en José Ignacio, Punta del Este. Sin mostrar su cara, la empresaria presumió el cuerpo de su pareja de manera indirecta con sus seguidores.
Al ver las imágenes replicadas por Guido Záffora, la provocadora María Eugenia Ritó le pidió a Wanda Nara si le podía “prestar” a Martín Migueles un rato, alagando el físico del protagonista.
“Qué lindo para dar una vueltita por ahí, con ese paquete, lo devuelvo enseguida @wanditanara jajaja”, escribió la ex vedette en su cuenta de X.
Su comentario no pasó inadvertido en las redes sociales, pero sí fue ignorado por la protagonista en cuestión.