El insólito pedido de María Eugenia Ritó a Wanda Nara

María Eugenia Ritó picanteó a Wanda Nara.

En medio de los rumores de una crisis en la relación de Wanda Nara y Martín Migueles por una supuesta infidelidad de parte del empresario, la ex vedette María Eugenia Ritó se metió de lleno en la polémica, dejando un sugestivo mensaje dirigido a la pareja.

El problema que desencadenó la crisis de pareja fue la reciente filtración de los chats entre el Martín Migueles con la modelo Claudia Ciardone, difundidos en Sálvese quien pueda en América TV.

El picante tuit de María Eugenia Ritó a Wanda Nara Horas antes a darse a conocer los chats, Wanda disfrutaba de una tarde en familia en el gran patio de su casa en José Ignacio, Punta del Este. Sin mostrar su cara, la empresaria presumió el cuerpo de su pareja de manera indirecta con sus seguidores.

image María Eugenia Ritó se metió en Wanda Nara y Martín Migueles. Al ver las imágenes replicadas por Guido Záffora, la provocadora María Eugenia Ritó le pidió a Wanda Nara si le podía “prestar” a Martín Migueles un rato, alagando el físico del protagonista.

“Qué lindo para dar una vueltita por ahí, con ese paquete, lo devuelvo enseguida @wanditanara jajaja”, escribió la ex vedette en su cuenta de X. Su comentario no pasó inadvertido en las redes sociales, pero sí fue ignorado por la protagonista en cuestión.

Compartí esta nota en redes sociales:







