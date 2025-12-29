La burla de Wanda Nara a Mauro Icardi y la China Suárez en redes sociales

Wanda Nara echó más leña al fuego en la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez con un picante gesto en redes sociales que no pasó desapercibido por los usuarios y que se volvió viral en menos de pestañeo.

Sin decir ni escribir nada de manera directa, la mediática reposteó videos hechos por sus propios fans burlándose de la relación de su ex pareja.

Todo mal. Por qué está todo mal entre Wanda Nara y Pochi de Gossipeame

A full. El comentario subido de tono de Wanda por las fotos de Evangelina Anderson en bikini

Los polémicos reposteos fueron hechos cuando Wanda Nara reencontró con sus hijas, después que Isabella y Francesca pasaron la Navidad con Mauro Icardi y la China Suárez.

Lo cierto es que hay muchos usuarios en redes que ironizan con la relación de Mauro Icardi y la China Suárez, al punto de crear historias “graciosas” donde ambos buscan molestar a Wanda Nara con sus acciones.

Wanda Nara, filosa contra Mauro Icardi y la China Suárez

El video hecho en el videojuego Sims muestra a la pareja llegando a Argentina y planeando sus movimientos mediáticos durante las fiestas navideñas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princesa Terreneitor (@princesaterreneitorbb)

El personaje que hace de Mauro se refiere al de la China como “moncha”, el lapidario término que utilizó el futbolista cuando aún intentaba reconquistara Wanda Nara.

La historia del video también mencionan las fotos que la pareja se sacó en Navidad, el vestido elegido por la actriz y la forma en la que Icardi “intenta vengarse de Wanda” con sus actitudes.

En otro de los clips reposteados, la cuenta identificada como “princesa terreneitor” ironiza sobre el momento en el que la prensa captó a la pareja llegando a Ezeiza, donde las cámaras lo siguieron al futbolista y dejando a la China atrás con todas las valijas y sus hijos, situación que después fue banalizada en redes sociales. Además, el personaje de la China Suárez parece estar soportando actitudes de su pareja “por otra cartera”.