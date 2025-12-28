Por qué está todo mal entre Wanda Nara y Pochi de Gossipeame

Wanda Nara y Pochi de Gossipeame , como se conoce popularmente a la influencer y panelista de El Trece Marcia Frisciotti tenían una buena relación y de un tiempo a esta parte el trato entre ambas ya no es el mismo, y Martín Migueles tiene mucho que ver.

En tiempos de llamado “Wanda Gate” , debido al romance de Mauro Icardi y la China Suárez , Pochi era una de las periodistas que tenía diálogo directo con Wanda Nara. Incluso Pochi llegó a compartir momentos con círculo más íntimo de la empresaria, pero todo cambió.

Según la panelista de Puro Show, en El Trece , ese vínculo tuvo sus rispideces porque Wanda Nara no entienden la imparcialidad en algunos temas. Y aunque hubo algún que otro acercamiento, el vínculo se terminó rompiendo por completo por Martín Migueles .

"Es muy difícil cuando hablás con varias personas y te cuentan las cosas que vivieron con Martín Migueles. Él niega o te cuenta otra versión, es complicado y no quiero dar detalles pero yo tengo información de muchos lados diferentes que incluso me muestran pruebas", explicó.

image Pochi, distanciada de Wanda Nara por Martín Migueles.

La relación de Wanda Nara con Migueles fue un punto de inflexión en el vínculo con Pochi

Pochi aseguró jura que tuvo oportunidad de hablar con varias ex parejas del actual novio de Wanda y ninguna le habría hablado bien de él.

"Incluso hay algunas que tienen miedo quizás", agregó. Lo cierto es que hace tiempo, publicó algunas cosas en su cuenta de Instagram y Wanda se enfureció.

"Me escribió por Instagram y por Whatsapp pero no le respondí porque a veces, creo que es mejor callarse. Como no sé qué responderle, prefiero no hacerlo", sentenció.