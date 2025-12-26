La picante foto de Wanda Nara a los besos con Martín Migueles en una piscina

La pareja se encuentra veraneando en la mansión familiar que Wanda Nara tiene en el barrio privado de José Ignacio, Punta del Este, donde planean recibir el Año Nuevo.
Wanda Nara y Martín Migueles, en Punta del Este
A diferencia de otras oportunidades donde era Wanda Nara quien manejaba la imagen pública de sus relaciones, en esta ocasión fue el propio Martín Migueles el que compartió la foto en sus historias de Instagram, donde se los ve a ambos fundidos en un apasionado beso, con el agua cubriendo sus cuerpos entrelazados.
La pareja eligió Uruguay como el destino para vacacionar en la playa, alejada del bullicio de la Ciudad de Buenos Aires y los paparazzis que la persiguen ahora que Mauro Icardi se encuentra en el país.