La picante foto de Wanda Nara a los besos con Martín Migueles en una piscina

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con una foto íntima y sensual, a los besos con su pareja, Martín Migueles, desde la comodidad de la piscina de su mansión en Punta del Este, donde ambos están pasando las Fiestas de fin de año y viviendo su romance.

Lejos de las misteriosas salidas de meses atrás, la pareja ahora decidió no ocultar su amor con sus seguidores, dejando en claro el apasionado momento que están viviendo.

image Wanda Nara y Martín Migueles, en pleno romance en Punta del Este. La pareja se encuentra veraneando en la mansión familiar que Wanda Nara tiene en el barrio privado de José Ignacio, Punta del Este, donde planean recibir el Año Nuevo.

Wanda Nara y Martín Migueles, en Punta del Este A diferencia de otras oportunidades donde era Wanda Nara quien manejaba la imagen pública de sus relaciones, en esta ocasión fue el propio Martín Migueles el que compartió la foto en sus historias de Instagram, donde se los ve a ambos fundidos en un apasionado beso, con el agua cubriendo sus cuerpos entrelazados.

La pareja eligió Uruguay como el destino para vacacionar en la playa, alejada del bullicio de la Ciudad de Buenos Aires y los paparazzis que la persiguen ahora que Mauro Icardi se encuentra en el país.

