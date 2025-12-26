Un hombre fue impactado por el tren en la estación de Lomas de Zamora

Un hombre fue atropellado por una formación del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora. Aseguran que se arrojó a las vías para quitarse la vida. Sobrevivió de milagro.
Un hombre fue atropellado por una formación del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora. Aseguran que se arrojó a las vías para quitarse la vida. Sobrevivió de milagro.
El terrible episodio ocurrió este viernes por la tarde en el andén 3. Cerca de las 14, la víctima fue impactada por un tren que venía desde Plaza Constitución con destino a Ezeiza.
Las personas que estaban en la estación se acercaron enseguida a ayudar al hombre. Increíblemente, la formación apenas lo había golpeado y pudieron ayudarlo a subir a la plataforma, según indicaron testigos.
Los usuarios pidieron ayuda para el hombre y no tardó en organizarse un operativo de asistencia, del que participó la Policía de la jurisdicción, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, el personal de Trenes Argentinos y los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.
El hombre padecía una crisis nerviosa, según señalaron testigos. La ambulancia lo trasladó con vida al Hospital Gandulfo, según pudo averiguar La Unión.
A raíz de este incidente, los trenes de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley circularon con demoras. El servicio se prestó por las vías alternativas, hasta que se normalizó cerca de las 16.