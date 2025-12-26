sábado 27 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
Susto.

Un hombre fue impactado por el tren en la estación de Lomas de Zamora

Ocurrió cuando una formación del Tren Roca llegaba a Lomas desde Plaza Constitución. La persona fue rescatada con vida. Aseguran que se arrojó a las vías.

Un hombre fue atropellado por una formación del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora. Aseguran que se arrojó a las vías para quitarse la vida. Sobrevivió de milagro.

El terrible episodio ocurrió este viernes por la tarde en el andén 3. Cerca de las 14, la víctima fue impactada por un tren que venía desde Plaza Constitución con destino a Ezeiza.

Se salvó de milagro.

Las personas que estaban en la estación se acercaron enseguida a ayudar al hombre. Increíblemente, la formación apenas lo había golpeado y pudieron ayudarlo a subir a la plataforma, según indicaron testigos.

Operativo en la estación de Lomas de Zamora

Los usuarios pidieron ayuda para el hombre y no tardó en organizarse un operativo de asistencia, del que participó la Policía de la jurisdicción, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, el personal de Trenes Argentinos y los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

El hombre padecía una crisis nerviosa, según señalaron testigos. La ambulancia lo trasladó con vida al Hospital Gandulfo, según pudo averiguar La Unión.

A raíz de este incidente, los trenes de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley circularon con demoras. El servicio se prestó por las vías alternativas, hasta que se normalizó cerca de las 16.

