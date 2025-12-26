Un hombre fue impactado por el tren en la estación de Lomas de Zamora

Un hombre fue atropellado por una formación del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora . Aseguran que se arrojó a las vías para quitarse la vida. Sobrevivió de milagro.

El terrible episodio ocurrió este viernes por la tarde en el andén 3 . Cerca de las 14, la víctima fue impactada por un tren que venía desde Plaza Constitución con destino a Ezeiza .

Las personas que estaban en la estación se acercaron enseguida a ayudar al hombre. Increíblemente, la formación apenas lo había golpeado y pudieron ayudarlo a subir a la plataforma , según indicaron testigos.

Los usuarios pidieron ayuda para el hombre y no tardó en organizarse un operativo de asistencia, del que participó la Policía de la jurisdicción, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , el personal de Trenes Argentinos y los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

El hombre padecía una crisis nerviosa, según señalaron testigos. La ambulancia lo trasladó con vida al Hospital Gandulfo, según pudo averiguar La Unión.

A raíz de este incidente, los trenes de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley circularon con demoras. El servicio se prestó por las vías alternativas, hasta que se normalizó cerca de las 16.