Así fue la recorrida de Papá Noel en la autobomba de los Bomberos de Lomas

Con un gran acompañamiento de los vecinos, los Bomberos de Lomas recorrieron cuatro barrios en autobomba con la presencia de Papá Noel que visitó antes el Cuartel Central para que los chicos se saquen fotos bien temprano.

A partir de las 10 de la mañana, Papá Noel estuvo con los bomberos en Saavedra 46, Lomas, para sacarse fotos con los chicos que lo esperaban y también estuvo recibiendo las cartas con los deseos. Luego, comenzó la caravana en autobomba: las familias esperaron en cada esquina para verlos pasar.

Caravana. Así será el recorrido de los Bomberos de Lomas con Papá Noel en la autobomba

"La gente acompañó en cada punto de encuentro así que estuvo muy linda la caravana de este año que ya es una tradición para todos los vecinos de Lomas", detalló el jefe del Cuerpo de Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi.

En esta oportunidad, acompañaron a Papá Noel en la autobomba, más de 30 personas del cuerpo del Bomberos, los cuales brindaron a la recorrida mucho color y música: no faltaron los bombos, los platillos ni la espuma que fueron tirando durante el viaje que duró unas tres horas con las paradas incluidas.

Además, de sacarse fotos con los chicos, Santa detuvo la autobomba para regalar golosinas a los que se acercaron. La caravana que salió del Cuartel Central, y paró en: Laprida y España, Lomas; Maipú y Belgrano, Banfield; la avenida Alsina hasta Pedernera; la avenida Eva Perón y Salta, San José; y concluyó por la calle Luzuriaga, Llavallol.

Papá Noel con menos sirenas para concientizar

Tomar conciencia sobre los ruidos molestos como la sirena de la autobomba que puede afectar a niños con autismo, adultos mayores y a los animales fue parte de la caravana que si bien en las avenidas activaron la sirena, en las paradas no lo hicieron para que todos puedan participar sin sentir ninguna molestia.

"Es importante respetar, intentando lo menos posible la activación de la sirena, aunque es el símbolo nuestro, pero nos parece importante concientizar sobre la problemática y tener en cuenta ese aspecto que puede perjudicar a niños, adultos mayores y a los animales", dijo el Liuzzi y agradeció a todos los que se acercaron en esta caravana multitudinaria.

Mirá el reel de la salida de Papá del Cuartel Central