Desde las 00.30.

Un centro cultural de Banfield abre sus puertas después del brindis de Navidad

El Centro Cultural Alfredo de Ángelis de Banfield prepara "Navilonga", una milonga ideal para festejar las primeras horas la Navidad con los vecinos.

Una nueva propuesta asoma en Banfield para después del brindis de Navidad: pasada la nochebuena se abrirán las puertas del Centro Cultural Alfredo de Ángelis para que los vecinos amantes del tango puedan disfrutar de una milonga llena de música y baile a un precio accesible.

Martín Risoli, profesor de tango y uno de los organizadores del evento (junto a su colega Silvia Barba), dialogó con el Diario La Unión y contó que la “Navilonga” comenzará este jueves a partir de las 00.30 en el espacio ubicado en Campos 1555, entre Maipú y Talcahuano.

Una propuesta novedosa en Banfield, con el tango como protagonista

“Brindás, saludás a la familia y, cuando baja el ruido de los platos, se baila” es el eslogan del evento que busca motivar a los vecinos a participar de un encuentro lleno de tango y otros ritmos bien nacionales como el folklore, el paso doble, la cumbia, el cuarteto y el rock.

Este after bailable está pensado para que los adultos también tengan opciones para divertirse sanamente luego de haber brindado en familia, una costumbre que se ve muy a menudo entre los más jóvenes, quienes deciden reunirse con los amigos una vez celebrada la Navidad con los seres queridos.

Este after bailable está pensado para que los adultos también tengan opciones para divertirse sanamente luego de haber brindado en familia, una costumbre que se ve muy a menudo entre los más jóvenes.

Como si eso fuera poco, durante el encuentro también se desarrollará un brindis entre los presentes con el objetivo de festejar en comunidad la Navidad y, además, comenzar a despedir el 2025 que contó con una gran cantidad de eventos ligados al tango, todos ellos llevados a cabo con el propósito de mantener vivo el género argentino entre los lomenses.

El bono contribución tiene un valor módico de apenas $3.000. Los vecinos que quieran asistir deberán adquirir las entradas el mismo día del evento, las cuales se venderán en la puerta del Centro Cultural Alfredo de Angelis.

