Estos son los hospitales de Lomas que están de guardia en Nochebuena y Navidad

En Lomas de Zamora hay varios hospitales municipales que tienen servicio de guardia las 24 horas para atender a los vecinos durante la Nochebuena y el feriado de Navidad .

Ante urgencias , las personas pueden acercarse al Hospital Llavallol (Doyhenard 296) , HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.001) , HDI Banfield (Cochabamba 922) y al Hospital Alende de Budge (Claudio de Alas y Azamor) . También hay guardias en los hospitales Oftalmológico y Odontológico que están ubicados sobre la Avenida 12 de Octubre y Las Heras .

Estos centros de salud están abiertos todos los días del año y brindan atención por guardia las 24 horas. Además, los ciudadanos pueden comunicarse con el sistema de Emergencias Lomas al 107 desde un teléfono fijo o al 4292-3896 desde un celular por cualquier urgencia.

Los hospitales del Municipio están abiertos todos los días del año.

El Municipio de Lomas organiza jornadas y operativos de atención en diferentes especialidades para fortalecer el acceso a la salud. Más de 100 vecinos se acercaron al HDI Temperley para hacerse controles gratuitos de lunares durante dos jornadas que se organizaron junto a La Roche-Posay en el marco de una campaña para prevenir el cáncer de piel .

Mientras que, en el Hospital Alende, hicieron operativos especiales para que miles de niños tengan controles pediátricos, odontológicos, dermatológicos, electrocardiogramas y vacunas del Calendario Nacional. Lo mismo ocurrió con cientos de mujeres que pudieron hacerse controles ginecológicos en el marco de un operativo que incluyó exámenes mamarios, pap y colpo, ecografías y mamografías.

Este tipo de jornadas se organizan los sábados para fortalecer la atención. "Son operativos que surgen de todos esos turnos que no logramos dar por la demanda constante de pacientes. Lo que hacemos es anotar a los vecinos y vecinas para luego llamarlos y que accedan a las jornadas de prevención de la salud", explicaron desde el Alende.