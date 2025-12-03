Lomas: construyen nuevos consultorios en hospitales y centros de salud

El objetivo es seguir mejorando la atención en todos los barrios de Lomas de Zamora.

Para fortalecer el sistema de salud y seguir mejorando la atención de los vecinos, el Municipio avanza con obras de infraestructura en hospitales y centros integrales de Lomas de Zamora .

En el Hospital Alende de Budge se está llevando adelante una ampliación de 215 metros cuadrados con el objetivo de incorporar una nueva sala de partos , habitaciones y sala de médicos . Este proceso de modernización permitirá liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y nuevos consultorios en funcionamiento. Las obras ya entraron en la última etapa.

Ubicado sobre las calles Ginebra y Claudio de Alas , el Hospital Materno Infantil Oscar Alende cuenta con servicios en clínica médica, pediatría, oftalmología, obstetricia, terapia intensiva pediátrica y neonatología. Este año, el Gobierno de la Provincia entregó un respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

En Lomas también avanzan las refacciones en los Centros Integrales de Salud (CIS) , que están ubicados en distintos barrios y son fundamentales para descomprimir la atención en hospitales. En el CIS Llavallol , ubicado sobre las calles Tordillo y Mitre , están haciendo arreglos y trabajos para incorporar consultorios, sala de espera, enfermería, farmacia, salón de usos múltiples y guardia.

A su vez, se están haciendo mejoras edilicias en el CIS 25 de Mayo de Llavallol (Kurth 577), CIS Luis Agote de Centenario (Ginebra 432), CIS Eva Perón de Centenario (Núñez de Arce 553), CIS Albertina (Bustos 2172) y CIS La Salud como Derecho de Fiorito (Campana 1216).

Más equipamiento para mejorar la salud en Lomas

Este año, en el Hospital Gandulfo inauguraron el nuevo resonador magnético del área de Diagnóstico por Imágenes, que además cuenta con mamógrafo y equipo de rayos. La obra había quedado suspendida por el Gobierno Nacional y fue reactivada con fondos del Gobierno de la Provincia.

El Gandulfo también sumó equipamiento de Salud Digital como 100 computadoras, 4 impresoras multifunción, 4 lectoras DNI y 2 impresoras térmicas. Diagnóstico por Imágenes, Emergencias, Centro Quirúrgico y Unidad Coronaria son algunos de los servicios del hospital ubicado sobre la calle Balcarce 351, donde trabajan múltiples profesionales como pediatras, cirujanos, traumatólogos, ginecólogos, obstetras y médicos clínicos.