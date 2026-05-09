Los Charros se presentan en Banfield con un show a beneficio de la Fundación Vivir para Sembrar de Lomas

Todo listo para el show a beneficio de mañana en el Teatro Maipú de Banfield.

Festejo doble en Banfield por los tres años de la Fundación Vivir para Sembrar y los 20 aniversario de Los Charros junto a la voz de Darío Chiarini.

Para que la Fundación Vivir para Sembrar siga trabajando en lo social, deportivo, la inclusión y para llevar asistencia donde se necesite, este domingo festejará sus primero tres años de historia con un show del grupo Los Charros que tocará a beneficio en el Teatro Maipú de Banfield .

La iniciativa pretende juntar fondos gracias al show que realizará la emblemática banda tropical justo cuando están cumpliendo 20 años con la voz de Dario Chiarini , quien se destacó como el sucesor de Daniel Cardozo . El festejos será por partida doble porque la fundación de Lomas también ha llegado a sus tres años de muchos trabajo solidario.

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A partir de las 19.30 ya se podrá acceder al teatro ubicado en Maipú 380, Banfield y a las 20 está programada la hora del comienzo del espectáculo musical que espera una sala llena ya que todo lo recaudado irá para solventar los gastos de la fundación que cuenta con su propia sede en Meléndez Valdez 796, Lomas .

Todavía hay entradas disponibles para quienes quieran disfrutar del show y además ayudar a que el espacio social siga en pie y colaborando con las personas de todas las edades que necesitan ayuda. Verónica Rudi que es la presidente de la fundación lomense comentó: "Mañana será un día muy especial para nosotros porque vamos a festejar nuestro aniversario y también vamos a contar lo que se viene haciendo con la fundación porque necesitamos la ayuda de todos para poder seguir adelante".

El nacimiento de la fundación que llega a su tercer año de trabajo con el festejo en Banfield

La fundación nació gracias a un grupo de amigos que se unieron a través de campañas, cursos y charlas para los vecinos de todas las edades y así fue creciendo el espacio que actualmente se dedica a tanto a las acciones en lo social como así también en lo deportivo, a la prevención a través de diferentes campañas vinculando a actores de distintos sectores.

"Realizamos muchas acciones, cursos, talleres diarios de manera cotidiana y todo tienen mucho costo por lo que es fundamental para nosotros poder juntar fondos para continuar con lo que ya estamos generando y con los proyectos que tenemos en mente para realizar", especificó la presidente.

Cómo obtener las entradas para el show de Los Charros

Para festejar estos primeros tres años de trabajo quieren convocar a los vecinos a que se sumen al recital de Los Charros ya que aún quedan entradas disponibles que se pueden adquirir a través de la web de Alternativa Teatral o haciendo click en el siguiente link: https://publico.alternativateatral.com/entradas100004-los-charros-a-beneficio-fundacion-vivir-para-sembrar

"Queremos seguir trabajando en la acción social no sólo ayudando a las personas de Lomas sino también a las diferentes provincias adonde hemos llegado para acercar donaciones que obtenemos de las campañas que generamos durante todo el año", comentó Rudi.

También no olvidaron que están en permanente búsqueda de voluntarios que quieran sumarse a trabajar en la fundación y así aportar una parte de su tiempo a la solidaridad. "Queremos invitar a todos a que contribuyan porque tenemos muchos proyectos que queremos llevar a cabo y la verdad es que se hace difícil", recalcó la responsable de la fundación.

Sembrar para Vivir además realiza un gran trabajo local y en las provincias. "Hemos llegado a pueblos aborígenes de Misiones, a Bahía Blanca, a Tucumán a través de cada una de las acciones sociales deportiva, de prevención e inclusión de los voluntarios que colaboran permanentemente para que esto sea posible", destacaron y asumieron que abarcan a todas las edades: "Estamos presente en todas las etapas de la vida del ser humano".

La fundación brinda cursos de capacitación, talleres de oficio, charlas sobre distintos tópicos, concientización en distintas áreas y también se encargan de visitar a los merenderos, a los comedores para asistirlos con lo que tengan. "Nos encargamos de vinculamos con otras instituciones para generar mas fuerzas", afirmó Rudi.

Para saber más del trabajo de la fundación entrar en @fundacion_vivirparasembrar

Mirá la invitación de Dario Chiarini