Temperley: arranca el "mochilazo solidario" de la Fundación Sendero

El espacio de Temperley se dedica a colaborar con merenderos y comedores que apadrina todo el año.

La Fundación Sendero de Temperley lanzó la colecta de útiles escolares "mochilazo solidario" para poder ayudar a una gran cantidad de comedores y merenderos que apadrinan en el marco del comienzo del inicio escolar. Como cada año, recepcionan todas las donaciones en el espacio ubicado en Cerrito 63.

La iniciativa, que la organizan todos los años, apunta a llegar a esos niños que no cuentan con los recursos necesarios para comenzar las clases. Por eso, en esta oportunidad llamaron a unirse en comunidad para poder asistir a cientos de chicos. Yanela , que es una de las voluntarias del espacio social, pidió: "Sabemos que es un contexto económico difícil por lo que invitamos a que se junten con grupos de amigos o familia para sumar entre todos más donaciones".

La fundación se dedica a fomentar las tareas sociales durante todo el año a través de las distintas campañas que lanzan para poder ayudar a los sectores más vulnerables. "Sabemos que hoy en día hay muchas familias a las que se les dificulta comprar una carpeta, una cartuchera para sus hijos y a esas personas es a las que queremos hacer llegar una ayuda aunque sea mínima, porque consideramos que todo ayuda". detalló, la voluntaria que no sólo trabaja en las campañas solidarias, también en la búsqueda de recursos para poder mantener el lugar ubicado en Temperley.

También, desde la fundación pidieron que si alguna entidad, institución o club quiera aportar a la campaña replicando o juntando desde cada espacio será muy bien recibido.

¿Qué donar en la fundación ubicada en Temperley?

En esta oportunidad detallaron los útiles y artículos específicos que están buscando de cara al "mochilazo solidario" que ya está activo. "Estamos buscando elementos que estén nuevos o usados en buen estado, pero que realmente sean para su rápido uso", pidió Yanela.

Los que quieran ayudar pueden acercarse o comunicarse con el lugar para dejar algunos de estos artículos: mochilas, cartucheras, carpetas, cuadernos, hojas, lápices, lapiceras, plasticolas y todo lo que sea de uso fundamental en las aulas para estudiar.

Para dejar alguna colaboración deben tener en cuenta que la recepción de las mismas se hará los días martes, miércoles y jueves en el horario de 15 a 18.30 en la sede de la Fundación Sendero.

Ante cualquier duda o para comunicarse con la fundación, se puede llamar al 4243-2604 o enviar un mail a [email protected]