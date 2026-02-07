Entre aumentos, las librerías de Lomas de Zamora registran consultas y compras de útiles escolares

Las librerías de Lomas de Zamora ya notan un mayor flujo de vecinos en sus pasillos.

Las librerías de Lomas de Zamora ya viven lo que será el inicio de clases, con una mayor demanda de clientes que consultan, comparan y concretan compras de útiles escolares . La temporada arrancó con buenas ventas , aunque también con aumentos que oscilan entre el 10 y el 20 por ciento en distintos productos.

Identidad Digital , situada en Pirovano 18, se destaca por ofrecer productos de librería, gráficos y escolares. Desde su comercio ya empezaron a notar los primeros movimientos respecto a encargues y compras de útiles escolares.

“Arrancamos bastante bien la temporada, con muchos pedidos de clientes habitué como también de nuevas personas que nos empiezan a conocer. Estamos muy contentos con el presente”, admitió una de sus empleadas, que rápidamente aclaró que la adquisición de los útiles escolares con prácticamente un mes de anticipación se debe a “una cuestión organizativa de cada familia”, aunque hay quienes optan por realizar las compras a días del inicio de clases.

Dentro de los artículos más solicitados y vendidos se encuentran lápices, gomas, lapiceras, correctores, reglas, pegamentos, cartucheras, carpetas, cuadernos, hojas, etiquetas y sellos, como así también kits para jardín de infantes (toalla, mantel, taza y recipiente).

Javier, empleado de la Librería Mavi (Fonrouge 134), se sumó a la charla y coincidió con su colega al afirmar que febrero arrancó con mayor movimiento de clientes interesados en adquirir lo necesario para el arranque de un nuevo ciclo lectivo. Consultas, comparaciones de precios y compras ya se observan en los pasillos de la librería.

Por su parte, la icónica Librería Posse ya está preparada para encarar la temporada escolar. Sus casi 70 años de experiencia en el rubro (situados en Lomas de Zamora desde 1956) les permiten hacer una evaluación muy exacta de la actualidad del mercado.

“Para estas fechas aumenta la demanda de clientes. Desde el local tratamos de tener a disposición lo que nosotros llamamos precios de temporada para poder ser competitivos en el mercado”, acotó Alejandro, empleado del lugar situado en Gorriti 178.

Las tres librerías consultadas admitieron que hubo un aumento en los precios de útiles escolares (respecto a la misma temporada, pero del 2025) que varía entre un 10 y un 20 por ciento. El mayor ajuste se pudo observar en artículos pertenecientes a primeras marcas, mientras que algunos productos de segunda línea prácticamente no sufrieron remarcaciones en los últimos meses.

En esta ocasión, los comercios optaron por poner a disposición de los vecinos de Lomas descuentos y facilidades de pago con cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito, como así también envíos sin cargo para la comodidad de los clientes. Así, entre comparaciones de precios, promociones y la búsqueda de organizar el regreso a las aulas, las librerías de Lomas de Zamora están listas para acompañar a las familias en el inicio de un nuevo ciclo lectivo.