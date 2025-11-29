sábado 29 de noviembre de 2025
Escribinos
Ajuste.

Javier Milei quita subsidios a las tarifas de luz y el gas: cómo impactará en los precios

A partir de enero, la segmentación tarifaria del Gobierno de Milei en N1 (altos ingresos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) dejará de existir.

El objetivo para diciembre de 2026 es que la mayoría de los hogares del país paguen la tarifa plena y achicar el universo de hogares subsidiados. Con esta medida el gobierno de Javier Milei también prevé obtener más recursos para su meta fiscal, tal como lo hizo durante los dos primeros años de su mandato.

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios de la UBA (IIEP-UBA) de noviembre, el salto de los cuadros tarifarios de la energía eléctrica fue de 263% entre diciembre de 2023 y fines de 2025. En gas natural el aumento tarifario fue mucho mayor, ya que en el mismo período subió 748%.

En rigor, a partir del 1° de enero, el esquema de segmentación tarifaria en N1 (altos ingresos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) dejará de existir y se pasará a un modelo de hogares con y sin subsidios. Según datos de jefatura de Gabinete, en la actualidad hay 5 millones de usuarios de altos ingresos (N2), poco más de 8 millones de bajos recursos (N2) y 3 millones de ingresos medios (N3).

LOS RECORTES EN LOS SUBSIDIOS

En electricidad, la cartera energética informó que los hogares que estarán subsidiados tendrán una bonificación base del 50% todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados. El consumo excedente será sin subsidio, al igual que hasta ahora. Se prevé que durante el verano 140.000 hogares de ingresos medios dejen de recibir subsidios y paguen la tarifa plena.

En gas por redes, el 50% de subsidio (para el universo de hogares subsidiados) se concentrará sólo entre abril y septiembre, que son los meses de mayor consumo. Mientras que en los meses de bajo consumo no habrá subsidio, según afirmaron desde el Gobierno. “Los volúmenes de consumo subsidiado de gas natural se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan las necesidades estacionales de cada región”, añadieron.

Para que la quita de subsidios sea gradual, solo durante 2026 se incorporará una bonificación extraordinaria de un 25% en enero para ambos servicios. Es decir, en electricidad, en el primer mes del año el subsidio total será de un 75%. En gas, que no cuenta con subsidio base en verano, la bonificación será del 25%.

La clave del nuevo esquema que lanzó el gobierno de Javier Milei es que la bonificación extraordinaria “se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026”, destacaron en la Secretaría de Energía.

