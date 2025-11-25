¿La gente quiere una reforma laboral con el Gobierno de Javier Milei?

Solo una de las tres reformas que el presidente Javier Milei planea enviar al Congreso tiene más apoyo que rechazo en la sociedad. Lo sostuvo una encuesta que midió el respaldo de los proyectos para cambiar el sistema laboral, el previsional y el tributario.

La consultora Giacobbe y Asociados realizó un trabajo de opinión pública a final de octubre y comienzos de noviembre en los que midió el grado de apoyo a las medidas que el gobierno anunció que enviará al Congreso.

Según estos sondeos, la reforma laboral es la que más rechazo cosecha, con un 41,5% de rechazo y un 40% de respaldo. A esto se le suma un 9,5% que afirma que no tiene "la información suficiente" y un 4,8% que sostiene que no tiene "una opinión formada. El restante 4,2% se compone de indecisos.

En cuanto a la reforma previsional, un 39,8% afirmó estar en contra, mientras que un 32,8% se expresó a favor. El 11,7% afirmó que no tiene información sobre el proyecto y el 5,2% sostuvo que no tiene una opinión formada sobre el tema. Un 10,6% se escudó en la opción "no sabe/no contesta"

Finalmente, la reforma tributaria es la única iniciativa del gobierno de Milei que tiene mayor aceptación que rechazo. Un 37,7% afirmó estar de acuerdo, mientras que solo un 25,5% sostuvo que está en contra. Al márgen de esto, la reforma tributaria es la que menos información tienen los encuestados, 19,6%. En cambio, un 8,6% expresó que no tiene una opinión formada sobre el tema. Concluye el estudio, un 8,6% de indecisos.

