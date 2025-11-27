Cómo fue la despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

En MasterChef Celebrity Argentina finalmente se pudo ver cómo fue la renuncia y la emotiva despedida de Valentina Cervantes en el programa del Telefe, luego de la decisión familiar que tomó la pareja de Enzo Fernández para volver a instalarse en Inglaterra.

Tal como la propia modelo e influencer había adelantado en una entrevista exclusiva en el ciclo de Georgina Barbarossa , la razón de su decisión radica en que necesita sí o sí volver a Londres, Inglaterra, para convivir junto con sus hijos y Enzo Fernández, su pareja que es futbolista de Chelsea y la Selección de Argentina.

Apenas finalizada la devolución del que terminó siendo su último plato en Masterchef Celebrity, Valu se dirigió al jurado y a Wanda Nara para comunicar que se tenía que ir y se largó a llorar cuando comenzó a decirlo.

Wanda Nara le encomendó a Valentina que se tranquilizara ante tanta emoción y le aseguró que las puertas de Masterchef Celebrity y de Telefe siempre estarán abiertas para ella.

“La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar en una competencia así”, expresó Valu entre lágrimas.

image Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity con un abrazo de Wanda Nara.

La influencer fue despedida por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El italiano lamentó no haber podido conocerla más pero valoró su prioridad familiar que la hace tener que abandonar el proyecto.

Martitegui elogió que se haya animado a dar un paso así en su carrera en los medios dentro de una competencia televisiva como Masterchef. “A mí me presentaron a la mujer de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, sostuvo el chef.

“El venir acá y todo fue un cambio en mí, que me haya animado fue un esfuerzo increíble”, confesó Valentina antes de ser abrazada por Wanda y por todos sus compañeros.