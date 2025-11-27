Cómo fue la despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity.
En MasterChef Celebrity Argentina finalmente se pudo ver cómo fue la renuncia y la emotiva despedida de Valentina Cervantesen el programa del Telefe, luego de la decisión familiar que tomó la pareja de Enzo Fernández para volver a instalarse en Inglaterra.
Tal como la propia modelo e influencer había adelantado en una entrevista exclusiva en el ciclo de Georgina Barbarossa, la razón de su decisión radica en que necesita sí o sí volver a Londres, Inglaterra, para convivir junto con sus hijos y Enzo Fernández, su pareja que es futbolista de Chelsea y la Selección de Argentina.
Apenas finalizada la devolución del que terminó siendo su último plato en Masterchef Celebrity, Valu se dirigió al jurado y a Wanda Nara para comunicar que se tenía que ir y se largó a llorar cuando comenzó a decirlo.
QUÉ DIJO VALENTINA CERVANTES EN SU DESPEDIDA
Wanda Nara le encomendó a Valentina que se tranquilizara ante tanta emoción y le aseguró que las puertas de Masterchef Celebrity y de Telefe siempre estarán abiertas para ella.
“La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar en una competencia así”, expresó Valu entre lágrimas.
La influencer fue despedida por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El italiano lamentó no haber podido conocerla más pero valoró su prioridad familiar que la hace tener que abandonar el proyecto.
Martitegui elogió que se haya animado a dar un paso así en su carrera en los medios dentro de una competencia televisiva como Masterchef. “A mí me presentaron a la mujer de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, sostuvo el chef.
“El venir acá y todo fue un cambio en mí, que me haya animado fue un esfuerzo increíble”, confesó Valentina antes de ser abrazada por Wanda y por todos sus compañeros.