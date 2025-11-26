jueves 27 de noviembre de 2025
Ian Lucas sorprendió al jurado de MasterChef Celebrity con un extraño pedido

En la noche de última chance, el banfileña Ian Lucas fue reconocido por el mejor plato y terminó haciendo una inesperada propuesta en el ciclo de Telefe.

Ian Lucas sorprendió&nbsp; a todos en MasterChef Celebrity.

Luego de que los participantes cocinaran y presentaran los platos ante el jurado, los chefs debieron decidir quién subiría al balcón y se salvaría de la gala de eliminación del ciclo de Telefe. Fue entonces que Donato de Santis llamó al frente a Momi Giardina, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez.

Embed

Entre risas, los participantes se acercaron al frente y Wanda Nara comentó: "Esto está más cantado que 'Despacito'". Entonces el chef confirmó que los tres se llevaban delantal negro y deberán cocinar a Gala de Eliminación.

Luego, Betular hace pasar al frente a Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson y el Turco Husaín. "Cuatro grandes competidores, buenos sabores, no alcanzó para salvarse de la Gala de Eliminación, pero se tienen que ir muy contentos con el delantal negro", comentó Damián y les entregó los delantales negros.

Finalmente, Germán Martitegui llamó a Ian Lucas, Eugenia Tobal y Alex Pelao, para que pasen al frente. "Felicitaciones, son los tres mejores platos de la noche, los tres subieron un escalón hoy, pero uno solo sube al balcón", comentó el chef.

Ian Lucas subió al balcón de MasterChef Celebrity.

IAN LUCAS SOPRENDIÓ A TODOS EN MASTERCHEF CELEBRITY

"El cocinero o la cocinera que pasa directamente a la próxima semana y se salva de la gala de eliminación es Ian", anunció Martitegui. Antes de subir al balcón, dijo: "Quiero decir algo, en serio, no sé si se puede pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo".

Sin embargo, Valentina frente a cámara sentenció: "Está loco Ian que me quiere dar el delantal, no lo voy a permitir de ninguna manera, porque esta noche él se merece subir al balcón".

Entonces Wanda Nara afirmó que la decisión la tiene el jurado y Martitegui sentenció: "El jurado ha hablado ya". Finalmente, Ian subió al balcón.

