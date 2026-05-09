El filoso comentario de Moria Casán sobre la separación del Turco Naim y Emilia Attías

El Turco Naim estuvo como invitado en el programa de Moria Casán , en El Trece, y habló sobre su pasado trabajando con Marcelo Tinelli. De todos modos, la conductora lo sorprendió con un picante comentario sobre su escandalosa separación de Emilia Attias.

El humorista confesó que no le cuesta soltar situaciones del pasado y que, cuando cambió de trabajo, pasó página sin problemas. “Yo soy de soltar y mirar para adelante”, señaló el artista.

Ese comentario sirvió para que Moria Casán lanzara una de sus frases picantes y se metió en la vida personal del invitado. “Con razón estabas divino cuando te separaste”, disparó-

Sonriendo con picardía y sin entrar en detalles sobre lo que fue su vínculo con Emilia Attías, El Turco Naim agregó “Mi memoria descarta”.

image Moria Casan se metió en la relación del Turco Naim y Emilia Attias.

“Soy una persona que va para adelante. Me mantengo en pie. Esto en cualquier ámbito me pasa. Yo salí de Videomastch y no volví más, ni a los aniversarios ni a nada. Salí del conservatorio y lo mismo, nada”, contó Moria Casán.

“No tenés caja negra”, le dijo la conductora de las mañanas de El Trece entre risas para cerrar el tema de la separación del humorista y Emilia Attias.