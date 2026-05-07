Moria Casán recordó el picante comentario de Georgina Barbarossa que desató la enemistad

Comenzó a correr el rumor que Georgina Barbarossa habría intentado un acercamiento a Moria Casán luego de años de su histórica pelea. En este contexto, “La One” recordó el comentario que le hizo su colega por un desnudo con su hija Sofía Gala.

En su programa de El Trece, Moria Casán se definió a sí misma como “la única persona que rompió los moldes de la televisión” y habló de uno de los momentos de tensión que vivió con su colega.

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Fue a comienzos de 2000 cuando Georgina Barbarossa le preguntó a Sofía Gala por una portada de revista en la que posó desnuda junto a Moria Casán.

“Te sacaste fotos con tu mamá. Me dijeron que estabas desnuda”, fue el comentario directo de Georgina Barbarossa a una Sofía Gala que, en ese entonces, era menor de edad. “No estaba desnuda, pero además estaba con mi mamá”, dijo ella.

image Moria Casan y Sofia Gala, en la tapa de una revista.

La vieja disputa de Moria Casán y Georgina Barbarossa

Al ver el video del momento, Moria Casán recordó el enfrentamiento pero confesó que no recuerda qué le molestó tanto. “Fue al hueso”, observó Gustavo Méndez. “Lo que pasó fue que salimos en esta tapa de revista y posamos juntas. Hicimos un desnudo. Yo creo que me enojé porque un poco la apuntó por estar desnuda”, blanqueó Moria Casán.

Y aclaró: “Ellas jamás se pelearon, mi hija la adora. Esto me molestó a mí. Me debe haber caído mal el comentario”. Además, contó que en ese entonces estaba pasando un momento complicado de su vida tras haber sufrido dos pérdidas importantes y por haber sido amenazada y estafada por la expareja de su fallecida madre.