martes 28 de abril de 2026
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27 de abril de 2026
Se picó.

Moria Casán fulminó el look de Susana Giménez: "Me da Mamá Cora"

Moria Casán elogió parte del look de Susana Giménez, pero fue lapidaria con una parte del vestuario que eligió para los Martín Fierro de la Moda.

Moria Casán picanteo a Susana Giménez.&nbsp;

Moria Casán picanteo a Susana Giménez. 

La contienda mediática de Moria Casán y Susana Giménez abrió un nuevo capítulo luego que “La One” criticara con su chispa habitual el look que uso la “Diva de los Teléfonos” en la entrega de los Martín Fierro de la Moda.

En su programa de El Trece, Moria Casán dejó en claro que si bien vio a Susana Giménez “monísima”, hubo un detalle puntual que no la convenció en lo más mínimo: los zapatos.

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“Cuando la ves de lejos, parecería que tuviera una mini y botas, ¿no?”, lanzó en primer término Moria Casán, observando el efecto visual del diseño.

Y luego siguió con su explicación en detalle: “La parte de arriba está increíble, me parece que de la cintura para arriba, increíble”, dijo "La One".

Y finalmente soltó la frase que se volvió viral y marcó el tono de toda la discusión. “¿Qué pasó con los zapatitos? Aunque sean Chanel, me dan Mamá Cora”, disparó sin filtros. “Los zapatos son divinos y es la marca, nada menos, una de las más importantes del mundo”, agregó Moria Casán.

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Moria Casan habló del look de Susana Giménez.

Moria Casan habló del look de Susana Giménez.

Moria Casán siguió contra Susana Giménez

Más tarde, en Puro Show, Moria Casán volvió sobre el tema y afinó todavía más su opinión. “Susana obviamente es una estrella y le da categoría a un show, estaba monísima, divina y todo”, arrancó, reconociendo la presencia y el peso escénico de la diva.

Pero enseguida sumó el matiz que encendió otra vez el debate: “Me parece que se podía haber jugado un poco más, pero para estar cómoda y sentada estaba bárbara”.

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