Moria Casán volvió a la carga contra Betiana Blum: "Sos atrevida y mentirosa"

Hace unos días recrudeció el picante conflicto entre Moria Casán y Betiana Blum . Todo se había desatado cuando “La One” reveló que la colega fue a saludarla al camarín tras su función en el teatro y comenzó a darle una devolución de la obra.

“Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, Moria Casán en su programa de El Trece .

Betiana Blum dio su versión de los hechos, aseguró que Moria Casán le gritó y cerró la cuestión . Sin embargo, la diva no le dejó pasar sus declaraciones.

“Mi carrera la hago con el trabajo. ¿Vos trabajaste 60 años seguidos como yo? ¿Nunca faltaste al teatro? Te peleaste con gente y tenés mala fama. Hay mucha gente a la que hiciste sufrir. No me vengas a romper las pelotas. Vos hiciste sufrir a muchas personas, dando devoluciones incluso dejaste llorando a alguien. ¿Quién sos para venir a decirme quién soy?”, disparó filosa Moria Casán .

image Moria Casan, contra Betiana Blum.

Y siguió con su respuesta: “Yo soy una mujer de trabajo, no soy escandalosa. Betiana es atrevida y mentirosa. Tiene falta de clase”.

“Mi vida no está basada en el escándalo, está basada en el trabajo. Voy a cumplir 80 años, hago tele a la mañana y voy al teatro a la noche. Respeto a mis compañeras, no me enfermo, no falto, tengo una gran producción…”, reflexionó Moria Casán.

Y apuntó directo contra Betiana Blum: “No es que no me llegás a los talones, el escándalo no me llega. Hay mucha mala leche y resentimiento. Sos jodida, Betiana. Dejate de joder, dejate de joder, dejate de joder. Sos irrespetuosa con la gente”.