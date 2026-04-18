sábado 18 de abril de 2026
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18 de abril de 2026
Se pudrió todo.

Moria Casán volvió a la carga contra Betiana Blum: "Sos atrevida y mentirosa"

Moria Casán volvió a hablar del cruce que mantuvo en camarines del teatro con Betiana Blum y nuevamente fue lapidaria la contestarle a su colega.

Betiana Blum y Moria Casán.&nbsp;

Betiana Blum y Moria Casán. 

Hace unos días recrudeció el picante conflicto entre Moria Casán y Betiana Blum. Todo se había desatado cuando “La One” reveló que la colega fue a saludarla al camarín tras su función en el teatro y comenzó a darle una devolución de la obra.

“Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, Moria Casán en su programa de El Trece.

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“Mi carrera la hago con el trabajo. ¿Vos trabajaste 60 años seguidos como yo? ¿Nunca faltaste al teatro? Te peleaste con gente y tenés mala fama. Hay mucha gente a la que hiciste sufrir. No me vengas a romper las pelotas. Vos hiciste sufrir a muchas personas, dando devoluciones incluso dejaste llorando a alguien. ¿Quién sos para venir a decirme quién soy?”, disparó filosa Moria Casán.

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Moria Casan, contra Betiana Blum.

Moria Casan, contra Betiana Blum.

Y siguió con su respuesta: “Yo soy una mujer de trabajo, no soy escandalosa. Betiana es atrevida y mentirosa. Tiene falta de clase”.

“Mi vida no está basada en el escándalo, está basada en el trabajo. Voy a cumplir 80 años, hago tele a la mañana y voy al teatro a la noche. Respeto a mis compañeras, no me enfermo, no falto, tengo una gran producción…”, reflexionó Moria Casán.

Y apuntó directo contra Betiana Blum: “No es que no me llegás a los talones, el escándalo no me llega. Hay mucha mala leche y resentimiento. Sos jodida, Betiana. Dejate de joder, dejate de joder, dejate de joder. Sos irrespetuosa con la gente”.

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