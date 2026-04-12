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Netflix reveló el primer adelanto de la serie de Moria Casán

En medio de una gran expectativa, Netflix lanzó el tráiler de la serie de Moria Casán, protagonizada por hija Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Sofía Gala, como su mamá Moria Casán.&nbsp;

Sofía Gala, como su mamá Moria Casán. 

Netflix presentó el primer adelanto y nuevas imágenes de la serie sobre la vida de Moria Casán, que estrenará el 14 de agosto a nivel mundial, para anticipar la celebración de sus 80 años de una de las grandes divas argentinas.

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En esta producción hecha en Argentina, Moria Casán cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito.

Una serie que es más que un retrato de Moria Casán

La serie sobre Moria Casán no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, sino que es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Dirigida y escrita por Javier Van de Couter, la serie es realizada por About Entertainment, la productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo.

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Una escena de la serie de Moria Casan en Netflix.

Una escena de la serie de Moria Casan en Netflix.

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices la encarnan en distintas etapas de su vida.

La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

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