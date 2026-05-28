Dos pastores de Lomas de Zamora fueron denunciados por robarle más de $2 millones a una familia

Dos pastores de una iglesia de Lomas de Zamora fueron denunciados por robarle más de $2 millones a una familia, a la que echaron a la calle después de prometerles un terreno para vivir. Hay un audio que compromete al pastor.

Según la denuncia a la que pudo acceder La Unión , todo empezó en los primeros días de marzo. Jorge, su esposa Ailén y su hija de 2 años no podían renovar su alquiler y estaban buscando un lugar donde vivir. Ante esa situación, los pastores M. y A. de la iglesia “Ríos de Agua Viva” les ofrecieron irse a vivir con ellos a cambio de un préstamo de dinero.

La propuesta, siempre según la denuncia, era que la familia usara sus ahorros para financiar la campaña evangélica que iba a realizar la iglesia los días 10, 11 y 12 de abril. A cambio, les ofrecieron quedarse en la casa de los pastores, ubicada en la calle Trelles al 1600 , misma dirección donde está la iglesia. Además, les prometieron que les iban a regalar 10 metros de terreno en el fondo.

Jorge y Ailén entregaron $2.300.000 que tenían ahorrados para alquilar. Sin embargo, cuando la campaña terminó, los pastores decidieron echarlos del lugar y no les devolvieron el dinero.

pastores Los pastores de Lomas de Zamora denunciados.

Las víctimas quedaron en la calle

En diálogo con La Unión, Jorge detalló cómo ocurrieron los hechos y expresó su bronca contra los pastores de la iglesia. “La señora a la que le alquilábamos tuvo que vender la casa y quedábamos en la calle hasta conseguir un alquiler. Yo tenía la plata para alquilar, pero los pastores aprovecharon la ocasión y nos llevaron a vivir a la casa de ellos. Nos gastaron los $2.300.000 con la campaña. En ese interín nos prometieron que nos iban a regalar 10 metros de terreno y los íbamos a escriturar a nombre de mi hija, que fue todo mentira”, comenzó explicando.

“Terminó la campaña y el miércoles 14 de abril nos echaron al medio de la calle. Nos dijeron que nos vayamos, que no podíamos vivir más ahí. Nos dejaron sin plata y en la calle con la nena de 2 años y 8 meses”, agregó Jorge con desesperación. Según su relato, se acercó a la casa de los pastores para hablar con ellos, pero estos habrían respondido con agresiones.

“Nos atendió el pastor en la vereda y nos empezó a gritar, le quiso pegar a mi mujer. Está todo grabado. La mujer desde adentro nos gritaba cosas obscenas. Yo le dije ‘a lo único que vinimos es a cobrar la plata que ustedes nos deben’. Nos bloquearon de todos lados y hasta el día de hoy no se hicieron cargo de nada”, lamentó.

Un audio clave en la denuncia

Tribunales de Lomas de Zamora. Tribunales de Lomas de Zamora.

En su denuncia, Jorge aportó un audio que podría ser clave. Se trata de un mensaje que le habría mandado el pastor avisando que intentará vender su auto para pagarle la deuda.

“Mirá, Jorge. Yo acabo de ofrecer el auto para venderlo y poder pagar las cuentas, pero no te voy a prometer algo que en realidad no lo tengo. Si lo tuviese, obvio que te lo voy a devolver encantado. Si llego a vender el vehículo, te llamo y te doy toda la plata junta, pero no está en mí. Voy a ver si lo puedo vender urgente y de ahí te voy a devolver lo que gastaste”, se escucha en el audio al que pudo acceder La Unión.

La denuncia está radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 de Lomas de Zamora.