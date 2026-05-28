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28 de mayo de 2026
Allanamientos.

Lomas de Zamora: detienen al sospechoso de un escruche y recuperan elementos robados

La Policía detuvo a un sospechoso de cometer un escruche y recuperó objetos robados. El hecho había ocurrido el 7 de mayo pasado, en la casa de un jubilado.

El operativo estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

El operativo estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

Un hombre de 31 años fue detenido durante dos allanamientos llevados a cabo en las últimas horas en los que recuperaron objetos robados el 7 de mayo pasado del interior de una vivienda de Lomas de Zamora.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el acusado aprovechó la ausencia de la víctima, un jubilado de 75 años que en la denuncia relató a la Justicia que cuando regregó a su domicilio de la calle Chopin al 100, descubrió que delincuentes habían violentado el portón de acceso.

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Según consta en la causa, los autores del escruche sustrajeron diversas herramientas de trabajo y escaparon del lugar sin ser vistos. Sin embargo, el autor del hecho fue identificado gracias a las tareas desplegadas por personal del servicio de calle de la Comisaría 1° del distrito.

Las autoridades del caso establecieron dos domicilios vinculados al sospechoso. Con esos elementos, el Juzgado de Garantías 1 y la UFI 19 del Departamento Judicial de Lomas ordenaron allanamientos, secuestros y la detención del imputado.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Gaucho Rivero al 2000, donde fue detenido Leonardo Sebastián Bravo, de 31 años. En el lugar también se secuestraron herramientas que fueron reconocidas como propiedad de la víctima.

En simultáneo, los investigadores allanaron otro domicilio situado en Catalina Rodríguez al 300, donde incautaron un taladro y otras herramientas vinculadas al robo denunciado.

Detenido por escruche

La causa fue caratulada como "robo agravado por efracción" y permanece bajo investigación para determinar si existen otras personas involucradas en el hecho.

Según señalaron a este medio, el imputado sería el autor de varios robos cometidos bajo la misma modalidad en el barrio Laprida. Ahora permanece tras las rejas.

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