El desafío del auto 0 km en Gran Hermano arrancó con polémica

Arrancó el desafío por el auto 0km en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y el comienzo de la prueba estuvo plagado de polémicas en el certamen de Telefe, donde todos quieren llevarse el ansiado y costoso premio que está en danza.

La tensión comenzó desde que Santiago del Moro les pidió a los jugadores “originales” que debatieran sobre si “los nuevos” y los reingresados mediante Golden Tickets y el repechaje tenían la posibilidad de participar en el juego por el auto. Como era de prever, decidieron que no.

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Luego, Emanuel Di Gioia, ganador del liderazgo, se enteró que uno de sus beneficios era dejar afuera a uno de los originales de la competencia por el auto.

El mecánico tomó la decisión de eliminar de la contienda por el auto a Manuel Ibero, que tampoco podrá nominar en la próxima gala de este miércoles por la noche.

Los participantes del desafío entonces fueron Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys “La Bomba Tucumana”, Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski y Yanina Zilli, además de Emanuel. Este último, por ser el líder de la semana, contó también con el beneficio de elegir dos llaves por turno.

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Los jugadores de Gran Hermano pasaron y no consiguieron la llave ganadora en la noche del martes, por lo que continuará el desafío durante el miércoles.

La velada terminó con un nuevo desafío porque Gran Hermano ofreció que se aten Manu, Campanita, Nenu, Mariela y Emanuel por 24 horas a cambio de comida debido al hambre que hay a causa de la pésima compra semanal que hizo Eduardo Carrera.