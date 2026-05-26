martes 26 de mayo de 2026
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26 de mayo de 2026
Hasta pronto.

Lola Tomazeuski fue expulsada de Gran Hermano y lo sancionaron a Manuel Ibero

Lola Tomazeuski dejó Gran Hermano por la puerta giratoria por romper el reglamento y también provocó que Manuel Ibero sea sancionado.

Lola y Manuel Ibero, en Gran Hermano.&nbsp;

Lola y Manuel Ibero, en Gran Hermano. 

Lola Tomaszeuski fue expulsada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por contar de información del afuera desde que regreso al certamen de Telefe. También provocó una sanción para Manuel Ibero, con quien había retomado un romance dentro de la casa.

Luego de haber sido advertida e incluso sancionada, la influencer no se controló y todo estalló cuando le indicó a Manuel Ibero sobre con quiénes jugar dentro del reality.

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En una charla en la sala de streaming, Lola Tomazeuski le recomendó a Manuel Ibero no tratar de jugar junto con Franco Zunino. “Dejalo morir solo que en cualquier momento cae en placa y le llega su turno. No conviene ni tenerlo cerca", argumentó la influencer.

Lola Tomazeuski también le marcó a Manuel Ibero una preferencia por “agarrarse” contra Emanuel Di Gioia antes que con Nenu López. “A veces no veo las cosas y por eso te necesito, necesito que me ayudes”, le respondió él. “Esa piba se va en una semana en placa planta después de Zunino”, enfatizó Lola Tomaszeuski sobre la bailarina por la cual estalló de celos.

El mensaje de Gran Hermano

Todo este panorama provocó que Lola Tomazeuski reciba un mensaje directo de Gran Hermano expulsándola en medio de la Gala de Eliminación y mediante la puerta giratoria.

“No me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponde. No voy a tolerar tamaña infracción. Hiciste caso omiso a mi sugerencia de que jueguen limpio. No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera”, comunicó el dueño de casa.

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Lola dejó Gran Hermano por la puerta giratoria.

Lola dejó Gran Hermano por la puerta giratoria.

“Manuel, vos ya formás parte de la próxima placa de nominados junto con Andrea, Yipio y Brian, a quienes había sancionado ya. En tu caso, Lola, te bajo de esa placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria”, sentenció Gran Hermano.

Con Manuel Ibero llorando de manera desconsolada, Lola Tomazeuski juró “que no dijo nada” y lamentó “lo poco que duró” su segunda experiencia dentro de la casa de Gran Hermano.

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