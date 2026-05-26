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26 de mayo de 2026
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Cuándo se estrena la nueva temporada de South Park en Comedy Central

South Park, la irreverente serie de animación, anunció la llegada de nuevos episodios a Comedy Central con las nuevas andanas de Stan, Kyle, Cartman y Kenny.

&nbsp;South Park en Comedy Central.&nbsp;

 South Park en Comedy Central. 

La nueva tanda estará disponible el 16 de septiembre. Después del estreno, los nuevos capítulos se emitirán el 30 de septiembre, el 14 y 28 de octubre, y el 11 y 25 de noviembre.

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La serie de animación para adultos más irreverente de la televisión volverá una vez más con la sátira, el humor provocador y el caos habitual que ha convertido a Stan, Kyle, Cartman y Kenny en algunos de los personajes más reconocibles de la cultura pop televisiva.

Tal y como muestra la publicación de South Park Studios en X que anuncia el estreno de la temporada 29 en los Estados Unidos y en el resto del mundo, la ficción seguirá fiel a su estilo controvertido.

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South Park, de regreso en Comedy Central.

South Park, de regreso en Comedy Central.

South Park, un pueblo disfuncional

Como ya venía haciendo en temporadas anteriores, no durará en meterse en temas de candente actualidad como la religión, la política o la cultura de la cancelación.

La serie sigue las nuevas aventuras de Stan, Kyle, Cartman y Kenny, cuatro alumnos de primaria de un disfuncional pueblo ficticio de Colorado, South Park.

En su versión original la serie cuenta con las voces de los propios Trey Parker y Matt Stone como Stan y Kyle respectivamente. A través de situaciones absurdas y exageradas, la ficción vuelve a hacer lo que mejor sabe: disparar a todo lo que se mueve con su estilo ácido, surrealista y sin filtros.

Creada por Trey Parker y Matt Stone en 1997, la sitcom fue nominada en veinte ocasiones en los premios Emmy, de los cuales ganó cinco, incluyendo mejor programa de animación en 2013.

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