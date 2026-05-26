El Tata Cedrón y Mauricio Kartun llegan a Banfield con "Una Juntada"

“ Julio Cortázar era una persona campechana, un hombre ubicado, ameno, sin rencor. Analizaba bien las cosas. Escribía como los dioses, pero no tomaba la magnitud de lo que era. No sabía que era Julio Cortázar”, dice el Tata Cedrón sobre el escritor que pasó su infancia en Banfield .

El Tata Cedrón y Julio Cortázar se habían conocido en 1972 pero fue durante el exilio del músico en París donde forjaron una gran amistad. Incluso el escritor le dedicó un capítulo a la familia músico en "Un tal Lucas".

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Los encuentros en París, al margen de para mantener largas charlas, eran para compartir “comida argentina”, donde el menú solía tener pastel de papas o empanadas.

Julio Cartázar y el Tata Cedrón en París, a fines de los '70.

El escritor solía asistir a los conciertos del Cuarteto Cedrón en La Gaîté de Montparnasse. Allí cantaba y le pedía que tocaran tangos clásicos como los de Carlos Gardel.

Juntos compusieron el tango "Canción sin verano", y grabaron el disco Trottoirs de Buenos Aires en 1980 con poemas de Julio Cortázar, música de Edgardo Cantón, voz del Tata Cedrón y una orquesta integrada por Juan José Mosalini, Roberto Caldarella y César Stroscio.

image El Tata Cedron llega a Banfield.

El Tata Cedrón en Banfield

El Tata Cedrón llega al Teatro Maipú de Banfield el domingo junto a Mauricio Kartun con “Una Juntada”, un espectáculo para compartir y recrear, en un clima intimista, un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memoria y sueños.

Se trata de un espectáculo literario-musical donde se cruzarán autores como Julio Cortázar, Juan Gelman, Bartolomeo Vanzetti, Javier Villafañe, Raul González Tuñon y Carlos Gardel, con canciones compuestas por Tata Cedrón y textos de Mauricio Kartun, hilos que entraman la historia nacional y la vida personal de cada uno de ellos.

A la guitarra y voz del legendario músico y a las narraciones y lecturas del actor y director se suma al escenario Daniel Frascoli en guitarrón.

“De Cortázar tomados partes de ‘Historias de cronopios y de famas’ y de ‘Un tal Lucas’, Kartún las lee con mucho humor”, adelanta el Tata Cedrón.

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El músico, a sus vitales 86 años, sigue optando por salir a recorrer los barrios con esta propuesta artística. “No hay que quedarse solo en Capital, nos gusta salir al Conurbano. Hacemos un espectáculo desde un lugar muy respetuoso y con mucha emoción, como un actor de amor”, señala.

“El espectáculo se llama ‘Una juntada’ y porque es una invitación a juntarse. Llamo a la gente a que se junte a intercambiar ideas, a comer, a mirarse a los ojos”, cierra.

MÁS INFO

“Una Juntada”, domingo a las 20 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380. Entradas por Alternativa y en boletería.