El insólito robo que sufrieron Sebastián Cobelli y Fernanda Vives en el Vaticano

El exfutbolista de Temperley Sebastián Cobelli y Fernanda Vives se tomaron unos días de descanso para recorrer distintos puntos de Europa , y vivieron un mal momento luego de sufrir un inesperado robo en su paso por la Ciudad del Vaticano.

A través de su cuenta de Instagram , la actriz contó que sufrieron un robo en su visita a la Basílica de San Pedro , ubicada dentro del Vaticano.

"Me chorearon en el país de Dios... Nos hicieron dejar el vaso térmico y el termo con el mate a la entrada porque no se puede ingresar a la Piazza San Pietro. Cuando salimos no estaba, algún amigo de lo ajeno lo robó", expuso Fernanda Vives .

La bronca de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli

La pareja de Sebastián Cobelli compartió un video donde mostró toda la situación y dio más detalles de lo ocurrido. "Nos castigaron por el mate, no lo podemos pasar. No se pueden entrar metales, lo tenemos que dejar acá en un rinconcito. Si alguno me chorea el termo, lo mato", anticipó antes de ingresar al lugar histórico.

Al finalizar el recorrido, la pareja regresó a buscar sus pertenencias pero ya no estaban: "Cara de indignación total. ¿Vieron que tuve que dejar el termo porque no te dejan entrar al Vaticano? Me lo chorearon".

"La indignación que tengo... todo el viaje sin mate. ¿Quién viene a chorear acá? Estoy sacada", expresó Fernanda Vives y generó un tendal de comentarios en su cuenta de Instagram.