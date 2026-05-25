María Fernanda Callejón contó cómo fue el abuso sexual que sufrió de Ricky Diotto

María Fernanda Callejón volvió a hablar en televisión sobre el terrible vínculo que mantuvo su exmarido, Ricky Diotto, y esta vez dio terribles detalles al acusar al padre de su hija de abuso sexual , en medio de causa judicial que los enfrenta.

Su testimonio se conoció en el programa de Moria Casán , en El Trece, poco antes de que Ricky Diotto fuera condenado a cuatro meses de prisión en suspenso por “sometimiento y trato humillante” en una causa por violencia de género.

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“Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”, había lanzado María Fernanda Callejón, dejando en Moria Casán completamente conmovida.

El fuerte relato de María Fernando Callejón

Este lunes, durante un mano a mano con Moria Casán, María Fernanda Callejón profundizó en el episodio y contó cómo habría ocurrido el hecho el día en que operaban a su hija Giovanna.

“El habitáculo del Hospital Austral era chiquito. Estaba mi hija, que me dice que le agarre la mano, y el padre estaba cerca de la puerta”, contó la actriz, mientras estaba al aire con su abogado.

image Maria Fernanda Callejon dio fuertes detalles.

Y agregó: “También había una pediatra y él pasa por al lado mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’. Lo hizo en presencia de nuestra hija y de la pediatra, pero lo hizo por atrás”, relató al aire.

Luego, describió cómo reaccionó inmediatamente después del episodio: “Solté a Giovanna y empecé a decirle ‘¿qué hiciste?’. ¡Fue tremendo! Salgo y le digo ‘andate’. Y apenas, por primera vez en años, me dice ‘perdón’”.

Según contó la actriz, esa respuesta la dejó completamente impactada. “Cuando me dice perdón, le digo ‘¿qué dijiste?’. ‘Perdón’. Yo quedé temblando. Nosotros estábamos separados y con un divorcio muy conflictivo”, cerró María Fernanda Callejón.