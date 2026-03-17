martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
Es un escándalo.

Así fue el feroz cruce María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández

María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández protagonizaron una discusión tan fuerte en El Trece que obligó a que el programa tenga que ir al corte.

Se picó entre María Fernánda Callejón y Cinthia Fernández.&nbsp;

Se picó entre María Fernánda Callejón y Cinthia Fernández. 

Un violento cruce se produjo en el programa de Moria Casán, en la mañana de El Trece, entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón. Ambas terminaron a los gritos y la tensa situación obligó a ir directamente a la pausa.

En el programa, que estaba conduciendo Federico Seeber en reemplazo de Moria Casán, Cinthia Fernández hablaba sobre su difícil situación familiar por los problemas de su pareja, Fernando Castillo, con su expareja. “Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta”, se quejó al aire.

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El picante cruce de María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández

En medio del debate, María Fernanda Callejón intentó tranquilizar a Cinthia Fernández, quien estaba exaltada, y todo terminó en desastre cuando se trenzaron a los gritos. “Tranquila Cinthia”, le dijo la panelista.

“Es mi familia, vos no te metas, bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas”, la increpó Cinthia Fernandez. “De vos me voy a ocupar después”, la amenazó.

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Cinthia Fernandez estalló contra María Fernanda Callejon.

Cinthia Fernandez estalló contra María Fernanda Callejon.

“De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio”, le gritó María Fernanda Callejón.

La situación y los gritos de ambas escalaron a tal punto que Federico Seeber tuvo que intervenir y pedir un corte en el programa de El Trece.

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